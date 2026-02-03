Украинца Мудрика забанили за оскорбления в адрес поляка в CS2

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинский футболист Михаил Мудрик получил 28-дневный бан на киберспортивной платформе Faceit после упоминания Волынской резни в чате во время конфликта с соперником из Польши в Counter-Strike 2, сообщают украинские Telegram-каналы.

Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА (запрещенные в России экстремистские организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.