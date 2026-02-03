https://ria.ru/20260203/mudrik-2072036689.html
Украинца Мудрика забанили за оскорбления в адрес поляка в CS2
Украинца Мудрика забанили за оскорбления в адрес поляка в CS2 - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Украинца Мудрика забанили за оскорбления в адрес поляка в CS2
Украинский футболист Михаил Мудрик получил 28-дневный бан на киберспортивной платформе Faceit после упоминания Волынской резни в чате во время конфликта с... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинский футболист Михаил Мудрик получил 28-дневный бан на киберспортивной платформе Faceit после упоминания Волынской резни в чате во время конфликта с соперником из Польши в Counter-Strike 2, сообщают украинские Telegram-каналы.
"Волынь будешь помнить всю жизнь, бомж. Следующая карта - 39", - написал Мудрик
в чате.
После этого польский игрок подал жалобу администрации Faceit. В результате украинский футболист был заблокирован.
Мудрику 25 лет. Он перешел в английский "Челси
" из украинского "Шахтера
" в январе 2023 года. В декабре 2024 года клуб сообщил о положительном результате допинг-теста футболиста. С тех пор он не появлялся на поле в официальных матчах.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА (запрещенные в России экстремистские организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.