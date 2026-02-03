НБА назвала лучших игроков 15-й недели

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Защитник "Финикс Санз" Диллон Брукс и защитник "Шарлотт Хорнетс" Брэндон Миллер стали лучшими игроками 15-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице лиги в соцсети Х.

Брукс был признан лучшим игроком Западной конференции. Он помог команде выиграть три матча недели из четырех, в среднем набирая 28,8 очка, совершая 4,5 подбора.

Миллер выиграл с "Шарлотт" все четыре встречи и стал лучшим игроком Востока. В среднем на его счету 26,3 очка и 5,8 подбора.