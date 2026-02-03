Покинувший "Америку" из-за расизма Сен-Максимен стал игроком "Ланса"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Французский футболист Аллан Сен-Максимен, который ранее объявил об уходе из мексиканского клуба "Америка" из-за расистских нападок в адрес его детей, подписал контракт с французским "Лансом".
Соглашение 28-летнего нападающего с идущим на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции "Лансом" рассчитано до конца сезона.
В воскресенье "Америка" сообщила об уходе игрока. Также футболисты провели акцию против расизма и дискриминации перед матчем чемпионата Мексики. Главный тренер клуба позднее на пресс-конференции заявил, что причиной ухода игрока из команды стала проблема с адаптацией и расизм, с которым столкнулась его семья. Сам футболист сделал публикацию в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в которой заявил, что готов терпеть расистские нападки в свою сторону, но не в адрес своих детей.
Сен-Максимен является воспитанником "Сент-Этьена". На протяжении карьеры он также выступал в составе "Монако", немецкого "Ганновера", французских "Бастии" и "Ниццы", английского "Ньюкасла", саудовского "Аль-Ахли" и турецкого "Фенербахче".
"Атлетико" купил Лукмана у "Аталанты"
Вчера, 22:08