Лысенко взяла бронзу в спринте на чемпионате Европы по велотреку
Лысенко взяла бронзу в спринте на чемпионате Европы по велотреку - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Лысенко взяла бронзу в спринте на чемпионате Европы по велотреку
Россиянка Алина Лысенко завоевала бронзовую медаль в спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Конье (Турция). РИА Новости Спорт, 03.02.2026
спорт
велоспорт
турция
алина лысенко
турция
Спорт, Велоспорт, Турция, Алина Лысенко
