21:31 03.02.2026
Лысенко взяла бронзу в спринте на чемпионате Европы по велотреку
Лысенко взяла бронзу в спринте на чемпионате Европы по велотреку
Россиянка Алина Лысенко завоевала бронзовую медаль в спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Конье (Турция). РИА Новости Спорт, 03.02.2026
спорт, велоспорт, турция, алина лысенко
Спорт, Велоспорт, Турция, Алина Лысенко
Лысенко взяла бронзу в спринте на чемпионате Европы по велотреку

Россиянка Лысенко завоевала бронзу в спринте на чемпионате Европы по велотреку

Алина Лысенко
Алина Лысенко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : личный архив Алины Лысенко
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россиянка Алина Лысенко завоевала бронзовую медаль в спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Конье (Турция).
В противостоянии за третье место Лысенко в двух заездах из трех одолела немку Леа Софию Фридрих.
Чемпионат Европы в Конье завершится 5 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Подготовка Рио-де-Жанейро к Олимпийским играм - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
