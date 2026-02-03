Крамаренко получила нейтральный статус

Крамаренко 21 год. На чемпионате России 2024 года гимнастка победила в индивидуальном многоборье, а также завоевала четыре золотые медали в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Также в активе Крамаренко командное золото чемпионата Европы 2021 года.

С 1 января 2024 года World Gymnastics (ранее - FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. В марте 2025-го Федерация гимнастики России (ФГР) подала 26 заявок на получение нейтрального статуса, но по некоторым из них пришли отказы. 5 апреля все российские гимнасты из-за этого отказались выступать в нейтральном статусе. Причиной такого решения назывались "многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG". В апреле 2025 года ФГР обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения по некоторым спортсменам, включая Крамаренко.