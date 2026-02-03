https://ria.ru/20260203/jametova-2071969279.html
Фигуристка рассказала, как исполнила свою мечту в КНДР
Фигуристка рассказала, как исполнила свою мечту в КНДР
Фигуристка рассказала, как исполнила свою мечту в КНДР
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Призер всероссийских соревнований по фигурному катанию Вероника Яметова рассказала в интервью РИА Новости, что недавно она реализовала мечту, увидев лидера КНДР Ким Чен Ына.
Осенью 2025 года делегация российских фигуристов, в которую входила Яметова, выступила на мероприятии в КНДР.
"Ездили на автобусе от отеля до ледового дворца, и проходящие мимо люди нам улыбались и махали, - сказала Яметова. - Думаю, это было действительно от души… Было приятно. Архитектура местная мне очень понравилась. Я бы даже сказала, что еще раз туда бы съездила. Мы выступали там на празднике 80-летия партии. Было большое шоу на закрытии, нас привезли на их огромную арену (Стадион Первого Мая). От масштаба у меня буквально дух захватывало. Тысячи людей участвуют, все синхронно. А когда вышел Ким Чен Ын… У меня мечта была увидеть его вживую".
Фигуристка также рассказала, что спортсменам не разрешали самостоятельно гулять по городу.
"Он зачитывал речь на корейском, - продолжила Яметова. - Мы, конечно, ничего не поняли, но слушали молча, внимательно. И после того, как он закончил, весь этот 100-тысячный стадион начал его приветствовать. Звучало это все как наш возглас "Ура", только на корейском. Это продолжалось минут 10. Мы, естественно, тоже участвовали. По городу самостоятельно гулять не разрешалось. Более того – нельзя было даже выйти за территорию отеля. Конечно, очень хотелось погулять, посмотреть, если нельзя, значит – нельзя".