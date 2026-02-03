Фигуристка рассказала, как исполнила свою мечту в КНДР

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Призер всероссийских соревнований по фигурному катанию Вероника Яметова рассказала в интервью РИА Новости, что недавно она реализовала мечту, увидев лидера КНДР Ким Чен Ына.

Осенью 2025 года делегация российских фигуристов, в которую входила Яметова, выступила на мероприятии в КНДР.

"Ездили на автобусе от отеля до ледового дворца, и проходящие мимо люди нам улыбались и махали, - сказала Яметова. - Думаю, это было действительно от души… Было приятно. Архитектура местная мне очень понравилась. Я бы даже сказала, что еще раз туда бы съездила. Мы выступали там на празднике 80-летия партии. Было большое шоу на закрытии, нас привезли на их огромную арену (Стадион Первого Мая). От масштаба у меня буквально дух захватывало. Тысячи людей участвуют, все синхронно. А когда вышел Ким Чен Ын… У меня мечта была увидеть его вживую".

Фигуристка также рассказала, что спортсменам не разрешали самостоятельно гулять по городу.