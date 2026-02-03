Рейтинг@Mail.ru
Фигуристка рассказала, как исполнила свою мечту в КНДР
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:33 03.02.2026
Фигуристка рассказала, как исполнила свою мечту в КНДР
Фигуристка рассказала, как исполнила свою мечту в КНДР - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Фигуристка рассказала, как исполнила свою мечту в КНДР
Призер всероссийских соревнований по фигурному катанию Вероника Яметова рассказала в интервью РИА Новости, что недавно она реализовала мечту, увидев лидера КНДР РИА Новости Спорт, 03.02.2026
фигурное катание
вероника яметова
ким чен ын
кндр
вероника яметова, ким чен ын, кндр
Фигурное катание, Вероника Яметова, Ким Чен Ын, КНДР
Фигуристка рассказала, как исполнила свою мечту в КНДР

Яметова рассказала, что исполнила свою мечту, увидев Ким Чен Ына

Вероника Яметова
Вероника Яметова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вероника Яметова. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Призер всероссийских соревнований по фигурному катанию Вероника Яметова рассказала в интервью РИА Новости, что недавно она реализовала мечту, увидев лидера КНДР Ким Чен Ына.
Осенью 2025 года делегация российских фигуристов, в которую входила Яметова, выступила на мероприятии в КНДР.
Вероника Яметова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Фигуристка из ЦСКА раскрыла тайну тренировок с Трусовой и Валиевой
Вчера, 11:52
Вчера, 11:52
"Ездили на автобусе от отеля до ледового дворца, и проходящие мимо люди нам улыбались и махали, - сказала Яметова. - Думаю, это было действительно от души… Было приятно. Архитектура местная мне очень понравилась. Я бы даже сказала, что еще раз туда бы съездила. Мы выступали там на празднике 80-летия партии. Было большое шоу на закрытии, нас привезли на их огромную арену (Стадион Первого Мая). От масштаба у меня буквально дух захватывало. Тысячи людей участвуют, все синхронно. А когда вышел Ким Чен Ын… У меня мечта была увидеть его вживую".
Фигуристка также рассказала, что спортсменам не разрешали самостоятельно гулять по городу.
"Он зачитывал речь на корейском, - продолжила Яметова. - Мы, конечно, ничего не поняли, но слушали молча, внимательно. И после того, как он закончил, весь этот 100-тысячный стадион начал его приветствовать. Звучало это все как наш возглас "Ура", только на корейском. Это продолжалось минут 10. Мы, естественно, тоже участвовали. По городу самостоятельно гулять не разрешалось. Более того – нельзя было даже выйти за территорию отеля. Конечно, очень хотелось погулять, посмотреть, если нельзя, значит – нельзя".
Полностью интервью с Вероникой Яметовой читайте на сайте РИА Новости.
Вероника Яметова выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на III этапе Гран-при России Красноярье по фигурному катанию в Красноярске. - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Фигуристка сравнила темп жизни в Екатеринбурге и Москве
Вчера, 13:15
Вчера, 13:15
 
Фигурное катаниеВероника ЯметоваКим Чен ЫнКНДР
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
