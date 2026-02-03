Рейтинг@Mail.ru
Инфантино впервые признал бесполезность санкций, заявил Дюмин
18:55 03.02.2026
Инфантино впервые признал бесполезность санкций, заявил Дюмин
Инфантино впервые признал бесполезность санкций, заявил Дюмин
спорт
джанни инфантино
алексей дюмин
международная федерация футбола (фифа)
международный олимпийский комитет (мок)
2026
Новости
спорт, джанни инфантино, алексей дюмин, международная федерация футбола (фифа), международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Джанни Инфантино, Алексей Дюмин, Международная федерация футбола (ФИФА), Международный олимпийский комитет (МОК)
Инфантино впервые признал бесполезность санкций, заявил Дюмин

Дюмин: Инфантино впервые признал, что санкции дают только ненависть

Президент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о снятии запрета на участие сборных РФ в соревнованиях заслуживает особого внимания, впервые спортивный функционер такого уровня признал, что санкции ничего не дают, сказал помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей Дюмин.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, и указал на бесполезность санкций.
"Особого внимания заслуживает вчерашнее заявление президента FIFA, члена МОК Джанни Инфантино. Впервые спортивный функционер такого уровня заявил, что санкции ничего не дают, кроме разочарования и ненависти. А также – что в уставе FIFA нужно запретить отстранять сборные по политическим мотивам", - сказал Дюмин журналистам.
ФИФА не намерена голосовать по вопросу снятия санкций с России, пишет Times
Спорт Джанни Инфантино Алексей Дюмин Международная федерация футбола (ФИФА) Международный олимпийский комитет (МОК)
 
