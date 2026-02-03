https://ria.ru/20260203/infantino-2072023684.html
Инфантино впервые признал бесполезность санкций, заявил Дюмин
Инфантино впервые признал бесполезность санкций, заявил Дюмин
Заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о снятии запрета на участие сборных РФ в соревнованиях заслуживает особого внимания, впервые спортивный функционер... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Спорт, Джанни Инфантино, Алексей Дюмин, Международная федерация футбола (ФИФА), Международный олимпийский комитет (МОК)
Инфантино впервые признал бесполезность санкций, заявил Дюмин
Дюмин: Инфантино впервые признал, что санкции дают только ненависть