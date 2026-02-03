Рейтинг@Mail.ru
На награждении российского победителя ЧЕ по велотреку включили Бетховена
03.02.2026
На награждении российского победителя ЧЕ по велотреку включили Бетховена
На награждении российского победителя ЧЕ по велотреку включили Бетховена
РИА Новости Спорт
2026
РИА Новости Спорт
Новости
спорт, велоспорт, лев гонов
Спорт, Велоспорт, Лев Гонов
На награждении российского победителя ЧЕ по велотреку включили Бетховена

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Организаторы включили "Оду к радости" Людвига ван Бетховена во время награждения россиянина Льва Гонова на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Конье (Турция).
Во вторник Гонов выиграл индивидуальную гонку преследования. Он стал первым российским золотым медалистом на соревнованиях.
Чемпионат Европы в Конье завершится 5 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Лала Крамаренко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Отдала бы все ради Олимпиады": как Лала Крамаренко вернулась на ковер
СпортВелоспортЛев Гонов
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
