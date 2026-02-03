https://ria.ru/20260203/gonov-2072045150.html
На награждении российского победителя ЧЕ по велотреку включили Бетховена
На награждении российского победителя ЧЕ по велотреку включили Бетховена
Организаторы включили "Оду к радости" Людвига ван Бетховена во время награждения россиянина Льва Гонова на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
