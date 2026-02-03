Агент Барбоза допустил, что "Зенит" арендует одноклубника Роналду

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с РИА Новости допустил, что петербургский "Зенит" возьмет в аренду с опцией выкупа летом одноклубника Криштиану Роналду по саудовскому "Аль-Насру" Джона Дурана, который в этом сезоне выступает за турецкий "Фенербахче" на правах аренды.
Ранее издание L'Equipe сообщило о том, что Дуран может продолжить карьеру в "Зените". 22-летний форвард прошлой зимой перешел в "Аль-Наср" из английской "Астон Виллы" (по версии портала Transfermarkt, клуб заплатил за него 77 млн евро, но сейчас он оценивается в 32 млн евро). Летом Дуран был отдан в "Фенербахче" в аренду на сезон-2025/26.
"Знаю, что есть интерес со стороны "Зенита" и он хочет договориться с "Аль-Насром". Это интересный игрок, а у "Зенита" есть определенный опыт работы с южноамериканскими игроками. Думаю, он знает, какие условия есть в "Зените", и может адаптироваться там и заиграть на более высоком уровне. В команде есть другие южноамериканцы, которые могут ему помочь быстрее адаптироваться и показать болельщикам тот уровень, который он уже показывал", - сказал Барбоза.
В текущем сезоне Дуран сыграл 21 матч в составе "Фенербахче", забив пять голов и отдав три результативные передачи.
"Думаю, будет аренда с опцией выкупа, и не думаю, что он будет очень дорог. Для "Зенита" это возможность приобрести игрока, который потерял в цене. Он способен заиграть в "Зените", тем более что тренер знает, как работать с такими игроками. Думаю, он может сыграть большую роль в "Зените". Если он будет фокусироваться на футболе, то сможет показать те качества, которые у него всегда были. Может получиться интересная сделка, Дуран способен стать одним из самых ярких игроков РПЛ", - продолжил собеседник агентства.
"Если "Зенит" сумеет договориться, это будет целесообразно. А сам Дуран прекрасно понимает, что если он будет хорошо играть, то попадет на чемпионат мира", - резюмировал Барбоза.
