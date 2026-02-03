Рейтинг@Mail.ru
Дюмин пожелал удачи российским атлетам, которые примут участие в ОИ - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/djumin-2072014340.html
Дюмин пожелал удачи российским атлетам, которые примут участие в ОИ
Дюмин пожелал удачи российским атлетам, которые примут участие в ОИ - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Дюмин пожелал удачи российским атлетам, которые примут участие в ОИ
Помощник президента РФ Алексей Дюмин пожелал удачи российским атлетам, которые примут участие в предстоящих зимних Олимпийских играх в Италии, отметив, что за... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T18:03:00+03:00
2026-02-03T18:03:00+03:00
спорт
алексей дюмин
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949064014_0:57:2999:1744_1920x0_80_0_0_f08ad92ffb026db4931d1a6a21127c5f.jpg
https://ria.ru/20260128/olimpiada-2070720312.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949064014_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_e76b8bc267f6600e52f56f818d6670b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей дюмин, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Алексей Дюмин, Зимние Олимпийские игры 2026
Дюмин пожелал удачи российским атлетам, которые примут участие в ОИ

Дюмин пожелал удачи российским атлетам, которые примут участие в ОИ в Италии

© РИА Новости / Сергей ГунеевАлексей Дюмин
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Алексей Дюмин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Алексей Дюмин пожелал удачи российским атлетам, которые примут участие в предстоящих зимних Олимпийских играх в Италии, отметив, что за них будет болеть вся Россия.
«
"Завтра стартуют зимние Олимпийские игры в Италии, в которых примут участие российские спортсмены. Пожелаем им удачи. Будем болеть за них всей страной", - говорится в комментарии Дюмина по вопросу допуска спортсменов на международные старты.
Предстоящая Олимпиада пройдет в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо. В ней примут участие 13 российских атлетов. Церемония открытия запланирована на 6 февраля, соревнования продлятся до 22 февраля.
Эмблема Олимпийских игр 2026 года в Италии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Стали известны все российские участники Олимпийских игр 2026 года в Италии
28 января, 11:26
 
СпортАлексей ДюминЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Авангард
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Милан
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Альбасете
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Ренн
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала