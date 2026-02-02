Рейтинг@Mail.ru
Российский вратарь признан второй звездой недели в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
21:35 02.02.2026
Российский вратарь признан второй звездой недели в НХЛ
Российский вратарь признан второй звездой недели в НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Российский вратарь признан второй звездой недели в НХЛ
Российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
хоккей
спорт
андрей василевский
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
сиэтл кракен
бостон брюинз
трэвис конекны
Новости
андрей василевский, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл), сиэтл кракен, бостон брюинз, трэвис конекны, джаред макканн
Хоккей, Спорт, Андрей Василевский, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Сиэтл Кракен, Бостон Брюинз, Трэвис Конекны, Джаред Макканн
Российский вратарь признан второй звездой недели в НХЛ

Вратаря "Тампы" Василевского назвали второй звездой недели в НХЛ

Андрей Василевский
Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Социальные сети Tampa-Bay Lightning
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
На прошлой неделе Василевский провел три матча, в которых одержал три победы, отражая 93% бросков. В матче против "Юты Маммот" (2:0) 26 января Василевский оформил шатаут, совершив 28 сейвов, а во встрече с "Бостон Брюинз" (6:5 Б) 1 февраля россиянин отразил все три послематчевых буллита. Также в этой игре Василевский подрался с вратарем "Бостона" Джереми Свэйманом. Василевский сумел нанести американцу четыре удара левой рукой и повалить его на лед.
Первой звездой недели был выбран канадский форвард "Сиэтл Кракен" Джаред Макканн, набравший 7 очков (4 гола + 3 передачи) в трех встречах. В матче с "Вегас Голден Найтс" (3:2) 31 января он забросил свою 200-ю шайбу в лиге.
Третьей звездой недели с 7 (5+2) очками в четырех матчах стал канадский нападающий "Филадельфии Флайерз" Трэвис Конекны. В игре против "Коламбус Блю Джекетс" (5:3) 28 января он оформил хет-трик.
Драка российского вратаря Тампа-Бэй Лайтнинг Андрея Василевского с голкипером Бостон Брюинз Джереми Свэйманом - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Василевский подрался с голкипером "Бостона" в матче НХЛ
Вчера, 07:47
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
