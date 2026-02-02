Рейтинг@Mail.ru
Василевский поблагодарил вратаря "Бостона" за первую драку в НХЛ
10:31 02.02.2026 (обновлено: 11:46 02.02.2026)
Василевский поблагодарил вратаря "Бостона" за первую драку в НХЛ
https://ria.ru/20260201/tampa-2071555062.html
спорт, андрей василевский, сергей бобровский, алекс неделькович, тампа-бэй лайтнинг, бостон брюинз, флорида пантерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Алекс Неделькович, Тампа-Бэй Лайтнинг, Бостон Брюинз, Флорида Пантерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
© Фото : Сайт НХЛАндрей Василевский
Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Сайт НХЛ
Андрей Василевский. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский поблагодарил голкипера "Бостон Брюинз" Джереми Свэймана за свою первую драку в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В ночь на понедельник по московскому времени "Тампа" обыграла дома "Бостон" (6:5 Б). Встреча прошла на 74-тысячном стадионе для американского футбола "Рэймонд Джеймс" в рамках стадионной серии НХЛ на открытом воздухе. По ходу второго периода Василевский подрался с голкипером "Бостона" Свэйманом, ударив его четыре раза и повалив на лед. Двумя неделями ранее российский вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский подрался с голкипером "Сан-Хосе Шаркс" Алексом Недельковичем.
«
"Я рефлекторно побежал к красной линии и бросил ему вызов. Спасибо, что он его принял. Он был великолепен как в игре, так и в драке. Спасибо ему большое за мою первую драку в НХЛ. После этого мы обменялись парой приятных слов, было круто. Это один из самых важных моментов для меня, ведь я до этого ни разу не дрался в НХЛ", - приводит слова Василевского сайт "Тампы".
Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Тампа" представила шлем Василевского с гербом России
Хоккей Андрей Василевский Сергей Бобровский Алекс Неделькович Тампа-Бэй Лайтнинг Бостон Брюинз Флорида Пантерз Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
