Рейтинг@Mail.ru
ФИФА не намерена голосовать по вопросу снятия санкций с России, пишет Times - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:53 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/times-2071815164.html
ФИФА не намерена голосовать по вопросу снятия санкций с России, пишет Times
ФИФА не намерена голосовать по вопросу снятия санкций с России, пишет Times - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
ФИФА не намерена голосовать по вопросу снятия санкций с России, пишет Times
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) не планирует проводить голосование по вопросу возвращения российских клубов и сборных на международные турниры,... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T22:53:00+03:00
2026-02-02T22:53:00+03:00
футбол
джанни инфантино
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569567091_160:0:1280:630_1920x0_80_0_0_dedb58cc63596b0fc63adbef4af376cd.jpg
https://ria.ru/20260202/futbol-2071800735.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569567091_300:0:1140:630_1920x0_80_0_0_1a7556ebb753a5df2d0f525c7310e73b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
джанни инфантино, международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Джанни Инфантино, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
ФИФА не намерена голосовать по вопросу снятия санкций с России, пишет Times

Times: совет ФИФА не планирует голосовать по вопросу возвращения России

© официальный твиттер FIFA MediaЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© официальный твиттер FIFA Media
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) не планирует проводить голосование по вопросу возвращения российских клубов и сборных на международные турниры, сообщает The Times.
По информации издания, обсуждение вопроса о снятии ограничений с российских команд вызовет резкое сопротивление со стороны некоторых европейских стран, поэтому совет организации не будет проводить голосование.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, и указал на бесполезность санкций.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Джанни, ты мужик!" ФИФА готовит возвращение российского футбола?
Вчера, 20:30
 
ФутболДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Спартак Москва
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мальорка
    Севилья
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Бернли
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Каза Пия
    Порту
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Айлендерс
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Питтсбург
    Оттава
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Флорида
    Баффало
    2
    3
  • Хоккей
    1-й период
    Миннесота
    Монреаль
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала