Двоеглазова закономерно выиграла ЧР по прыжкам, считает Тарасова
Двоеглазова закономерно выиграла ЧР по прыжкам, считает Тарасова - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Двоеглазова закономерно выиграла ЧР по прыжкам, считает Тарасова
02.02.2026
2026-02-02T13:33:00+03:00
2026-02-02T13:33:00+03:00
2026-02-02T13:41:00+03:00
фигурное катание
спорт
татьяна тарасова
алиса двоеглазова
сергей дудаков
спорт, татьяна тарасова, алиса двоеглазова, сергей дудаков
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Тарасова, Алиса Двоеглазова, Сергей Дудаков
Двоеглазова закономерно выиграла ЧР по прыжкам, считает Тарасова
Тарасова: Двоеглазова закономерно выиграла ЧР по прыжкам, ее тренирует Дудаков
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Алиса Двоеглазова закономерно стала победительницей чемпионата России по прыжкам, поскольку ей их ставит такой профессор, как Сергей Дудаков.
17-летняя Двоеглазова с суммой 127,27 балла выиграла соревнования, проходившие в субботу и воскресенье в Москве. Второе место заняла Дина Хуснутдинова (119,26 балла), третье - Дарья Садкова (111,99). В декабре Двоеглазова стала второй на чемпионате России по фигурному катанию, уступив Аделии Петросян.
«
"Алиса Двоеглазова закономерно победила на чемпионате России по прыжкам. Она маленькая девочка и тренируется у Этери Тутберидзе, с ней работает Сережа Дудаков, а он профессор по прыжкам и, можно даже сказать, академик. Все маленькие фигуристки хорошо прыгают, Алиса была лучшей и поэтому выиграла", - сказала Тарасова РИА Новости.