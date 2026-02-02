Рейтинг@Mail.ru
Трусову впереди ждут победы, считает Тарасова
Фигурное катание
 
13:25 02.02.2026 (обновлено: 13:37 02.02.2026)
Трусову впереди ждут победы, считает Тарасова
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Тарасова: Трусова чувствует в себе силы вернуться и еще будет побеждать

Александра Трусова. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) реально оценивает свои возможности вернуться в спорт после рождения ребенка и впереди ее ждут победы.
Трусова на чемпионате России по прыжкам, проходившем в Москве в субботу и воскресенье, в соревновании одиночниц выбыла в первом раунде турнира. В паре со своим супругом Макаром Игнатовым спортсменка заняла пятое место в финале. У фигуристов в апреле родился сын.
"Я Сашу вижу у Илюши Авербуха (на съемках шоу "Ледниковый период" - прим. ред.), она смотрится хорошо. Но она же еще будет тренироваться. Саша ушла обратно к Этери Георгиевне Тутберидзе, и тренер взяла ее не просто же так. Они предприняли сильнейший шаг. Саша чувствует в себе силы. Да, она сегодня не первая, но ее победа выглядела бы странно. Но она еще будет побеждать", - сказала Тарасова.
Ледовое шоу Снегурочка - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Дороже бриллиантов! Какую цену платит Трусова за возвращение в спорт
31 января, 15:15
 
Фигурное катаниеСпортРоссияМоскваТатьяна ТарасоваАлександра Игнатова (Трусова)
 
