Трусову впереди ждут победы, считает Тарасова

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) реально оценивает свои возможности вернуться в спорт после рождения ребенка и впереди ее ждут победы.
Трусова на чемпионате России по прыжкам, проходившем в Москве в субботу и воскресенье, в соревновании одиночниц выбыла в первом раунде турнира. В паре со своим супругом Макаром Игнатовым спортсменка заняла пятое место в финале. У фигуристов в апреле родился сын.
"Я Сашу вижу у Илюши Авербуха (на съемках шоу "Ледниковый период" - прим. ред.), она смотрится хорошо. Но она же еще будет тренироваться. Саша ушла обратно к Этери Георгиевне Тутберидзе, и тренер взяла ее не просто же так. Они предприняли сильнейший шаг. Саша чувствует в себе силы. Да, она сегодня не первая, но ее победа выглядела бы странно. Но она еще будет побеждать", - сказала Тарасова.