Трусову впереди ждут победы, считает Тарасова

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) реально оценивает свои возможности вернуться в спорт после рождения ребенка и впереди ее ждут победы.