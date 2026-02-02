Рейтинг@Mail.ru
Валиева еще не раз будет побеждать, считает Тарасова - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:21 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/tarasova-2071680131.html
Валиева еще не раз будет побеждать, считает Тарасова
Валиева еще не раз будет побеждать, считает Тарасова - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Валиева еще не раз будет побеждать, считает Тарасова
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что возвратившаяся в большой спорт после дисквалификации Камила Валиева... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T12:21:00+03:00
2026-02-02T12:21:00+03:00
фигурное катание
спорт
ссср
россия
москва
камила валиева
татьяна тарасова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071477454_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_d56405d1ca8b64195f0ae5dd1c11610b.jpg
https://ria.ru/20260201/valieva-2071585150.html
ссср
россия
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071477454_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_19f9e78310bb2cb91ed17ec77ab420b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ссср, россия, москва, камила валиева, татьяна тарасова
Фигурное катание, Спорт, СССР, Россия, Москва, Камила Валиева, Татьяна Тарасова
Валиева еще не раз будет побеждать, считает Тарасова

Тарасова: радует возвращение в спорт Валиевой, она еще будет первой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФигурное катание. Чемпионат России 2026 по прыжкам
Фигурное катание. Чемпионат России 2026 по прыжкам - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Чемпионат России 2026 по прыжкам . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что возвратившаяся в большой спорт после дисквалификации Камила Валиева набирает форму и еще не раз будет побеждать на различных турнирах.
Валиева, которой в апреле исполнится 20 лет, после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение заняла шестое место в полуфинале чемпионата России по прыжкам, проходившего в субботу и воскресенье в Москве.
"Радует сам факт того, что Камила Валиева вышла на соревнования по прыжкам. Конечно, у нее еще есть время восстанавливаться до соревнований следующего сезона. И она показала сегодня все, что может. Возможно, Камила может выступать и лучше, но это же соревнования. Девочка - молодец, ведь она соперничала с лучшими фигуристками, которые у нас были на чемпионате страны", - сказала Тарасова.
"Камила еще будет первой", - добавила собеседница агентства.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Валиева уже мысленно на Олимпиаде: главное с чемпионата по прыжкам
1 февраля, 20:00
 
Фигурное катаниеСпортСССРРоссияМоскваКамила ВалиеваТатьяна Тарасова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Спартак Москва
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мальорка
    Севилья
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Бернли
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Каза Пия
    Порту
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Айлендерс
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Питтсбург
    Оттава
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Флорида
    Баффало
    2
    3
  • Хоккей
    1-й период
    Миннесота
    Монреаль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала