Валиева еще не раз будет побеждать, считает Тарасова

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что возвратившаяся в большой спорт после дисквалификации Камила Валиева набирает форму и еще не раз будет побеждать на различных турнирах.