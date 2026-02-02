Свищев призвал президента ФИФА перейти от слов к делу по вопросу России

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости призвал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино перейти от слов к делу в вопросе снятия санкций в отношении российского футбола.
Ранее в понедельник Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, и отметил его бесполезность. В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
«
"Инфантино уже не в первый раз заявляет о том, что он был бы не против вернуть наших футболистов в международную спортивную семью. Зачем что-то говорить? Ты за спортсменов и против отстранения — возьми и допусти! Ты же президент. Его высказывания далеки от реализации", - сказал Свищев.
"Говорит он красиво, вещи правильные, но как только поднимается крик о том, что, если вернуть россиян, будут бойкоты от стран и клубов, процесс возвращения резко затухает. Буквально полгода назад он говорил, что нужно вернуть юношеские и молодежные команды, но воз и ныне там. Мы приветствуем его высказывание, но главное, чтобы его слова не расходились с делом", - добавил собеседник агентства.
Также в понедельник президент ФИФА предложил изменить устав организации, чтобы исключить в дальнейшем возможность введения санкций в отношении стран по политическим причинам. По его словам, организации "никогда не должны запрещать ни одной стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров".
"Бойкотов не надо бояться! В регламенте любой спортивной федерации четко прописано, что бойкоты в спорте запрещены и за них предусмотрены санкции. Важно, чтобы это соблюдалось. Надо брать пример с теннисистов — мы помним, как в 2022 году британцы решили не пускать россиян, после чего ATP и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки. Теперь везде допускают, все нормально. А то, что руки не пожимают, так наши чище будут", - резюмировал Свищев.