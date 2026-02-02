Свищев призвал президента ФИФА перейти от слов к делу по вопросу России

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости призвал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино перейти от слов к делу в вопросе снятия санкций в отношении российского футбола.

« "Инфантино уже не в первый раз заявляет о том, что он был бы не против вернуть наших футболистов в международную спортивную семью. Зачем что-то говорить? Ты за спортсменов и против отстранения — возьми и допусти! Ты же президент. Его высказывания далеки от реализации", - сказал Свищев

"Говорит он красиво, вещи правильные, но как только поднимается крик о том, что, если вернуть россиян, будут бойкоты от стран и клубов, процесс возвращения резко затухает. Буквально полгода назад он говорил, что нужно вернуть юношеские и молодежные команды, но воз и ныне там. Мы приветствуем его высказывание, но главное, чтобы его слова не расходились с делом", - добавил собеседник агентства.

Также в понедельник президент ФИФА предложил изменить устав организации, чтобы исключить в дальнейшем возможность введения санкций в отношении стран по политическим причинам. По его словам, организации "никогда не должны запрещать ни одной стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров".