Рейтинг@Mail.ru
Team Spirit уступила в гранд-финале турнира по Dota 2 Fissure Universe - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игра, подарившая жизнь: киберспорт как средство реабилитации - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Киберспорт
 
01:51 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/spirit-2071605145.html
Team Spirit уступила в гранд-финале турнира по Dota 2 Fissure Universe
Team Spirit уступила в гранд-финале турнира по Dota 2 Fissure Universe - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Team Spirit уступила в гранд-финале турнира по Dota 2 Fissure Universe
Российская команда Team Spirit по Dota 2 уступила в гранд-финале онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 8 с призовым фондом 250 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T01:51:00+03:00
2026-02-02T01:51:00+03:00
киберспорт
украина
спорт
киберспорт
dota 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041918324_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4afdd91bb3cc2789b1d098491324b2e6.jpg
https://ria.ru/20260129/rukopozhatie-2071012978.html
украина
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041918324_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_183c3091f9d50a3979565fddf6bb94d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
украина, спорт, киберспорт, dota 2
Киберспорт, Украина, Спорт, киберспорт, Dota 2
Team Spirit уступила в гранд-финале турнира по Dota 2 Fissure Universe

Team Spirit уступила Aurora в гранд-финале турнира по Dota 2 Fissure Universe

© Фото : Соцсети The InternationalThe International 2025 по Dota 2
The International 2025 по Dota 2 - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Соцсети The International
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российская команда Team Spirit по Dota 2 уступила в гранд-финале онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 8 с призовым фондом 250 тысяч долларов.
В гранд-финале Team Spirit проиграла европейскому коллективу Aurora Gaming со счетом 2-3 по картам.
За Aurora Gaming выступали россиянин Егор Nightfall Григоренко, а также три представителя Украины Артём Lorenof Мельник, Мирослав Mira Колпаков, Олег Kaori Медведок и малайзиец Чун Ws Вей Шен.
В составе Team Spirit играли россияне Марат Mirele Газетдинов, Магомед Collapse Халилов, Александр rue Филин, белорус Никита Panto Балаганин и украинец Илья Yatoro Мулярчук.
Aurora Gaming за победу в турнире получит 125 тысяч долларов призовых. Team Spirit заработала 60 тысяч, бронзовый призер турнира российский коллектив Team Yandex - 30 тысяч.
Россиянин Денис electroNic Шарипов и украинец Александр s1mple Костылев на турнире по CS2 - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Украинца раскритиковали за рукопожатие с россиянином на турнире по CS2
29 января, 15:37
 
КиберспортУкраинаСпорткиберспортDota 2
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    02.02 12:15
    Амур
    Барыс
  • Хоккей
    02.02 12:30
    Адмирал
    Торпедо НН
  • Хоккей
    02.02 15:30
    Сибирь
    Ак Барс
  • Хоккей
    02.02 17:00
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
  • Хоккей
    02.02 19:30
    Северсталь
    Спартак Москва
  • Футбол
    02.02 22:45
    Удинезе
    Рома
  • Футбол
    02.02 23:00
    Мальорка
    Севилья
  • Футбол
    02.02 23:00
    Сандерленд
    Бернли
  • Футбол
    02.02 23:45
    Каза Пия
    Порту
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала