Team Spirit уступила в гранд-финале турнира по Dota 2 Fissure Universe
Team Spirit уступила в гранд-финале турнира по Dota 2 Fissure Universe - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Team Spirit уступила в гранд-финале турнира по Dota 2 Fissure Universe
Российская команда Team Spirit по Dota 2 уступила в гранд-финале онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 8 с призовым фондом 250 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российская команда Team Spirit по Dota 2 уступила в гранд-финале онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 8 с призовым фондом 250 тысяч долларов.
В гранд-финале Team Spirit проиграла европейскому коллективу Aurora Gaming со счетом 2-3 по картам.
За Aurora Gaming выступали россиянин Егор Nightfall Григоренко, а также три представителя Украины Артём Lorenof Мельник, Мирослав Mira Колпаков, Олег Kaori Медведок и малайзиец Чун Ws Вей Шен.
В составе Team Spirit играли россияне Марат Mirele Газетдинов, Магомед Collapse Халилов, Александр rue Филин, белорус Никита Panto Балаганин и украинец Илья Yatoro Мулярчук.
Aurora Gaming за победу в турнире получит 125 тысяч долларов призовых. Team Spirit заработала 60 тысяч, бронзовый призер турнира российский коллектив Team Yandex - 30 тысяч.