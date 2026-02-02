Рейтинг@Mail.ru
Селехметьева не смогла выйти во второй круг турнира в Абу-Даби
Теннис
 
19:58 02.02.2026
Селехметьева не смогла выйти во второй круг турнира в Абу-Даби
Россиянка Оксана Селехметьева не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 1,2 млн... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
теннис
спорт
елена остапенко
оксана селехметьева
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, елена остапенко, оксана селехметьева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Елена Остапенко, Оксана Селехметьева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Селехметьева не смогла выйти во второй круг турнира в Абу-Даби

© Фото : Социальные сетиРоссийская теннисистка Оксана Селехметьева
© Фото : Социальные сети
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россиянка Оксана Селехметьева не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 1,2 млн долларов.
В своем стартовом матче 23-летняя россиянка, занимающая 76-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, уступила 24-й ракетке мира Елене Остапенко из Латвии со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 2:6. Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.
В следующем раунде Остапенко встретится с чешкой Сарой Бейлек.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Mubadala Abu Dhabi Open
02 февраля 2026 • начало в 16:55
Завершен
Оксана Селехметьева
1 : 27:56:72:6
Елена Остапенко
