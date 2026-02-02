Рейтинг@Mail.ru
Умер чемпион мира по борьбе Михаил Саладзе - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
15:15 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/saladze-2071733027.html
Умер чемпион мира по борьбе Михаил Саладзе
Умер чемпион мира по борьбе Михаил Саладзе - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Умер чемпион мира по борьбе Михаил Саладзе
Чемпион мира и многократный чемпион СССР по классической борьбе Михаил Саладзе скончался в возрасте 72 лет, сообщает Telegram-канал Федерации спортивной борьбы... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T15:15:00+03:00
2026-02-02T15:15:00+03:00
единоборства
борьба
спорт
ссср
россия
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_0:251:4912:3014_1920x0_80_0_0_0323e19bf62869e9af50094d44a4f682.jpg
ссср
россия
грузия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_280:0:4632:3264_1920x0_80_0_0_4ba8d8da0c4f3b1281c9c4d2d430d713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
борьба, спорт, ссср, россия, грузия
Единоборства, Борьба, Спорт, СССР, Россия, Грузия
Умер чемпион мира по борьбе Михаил Саладзе

Чемпион мира по борьбе Михаил Саладзе умер в возрасте 72 лет

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Fotolia / Jozsitoeroe
Зажженные свечи. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Чемпион мира и многократный чемпион СССР по классической борьбе Михаил Саладзе скончался в возрасте 72 лет, сообщает Telegram-канал Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
"Спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Михаила Георгиевича, Федерации борьбы Грузии и всему грузинскому народу", - говорится в сообщении.
Саладзе победил на чемпионате мира в Осло в 1981 году в весовой категории до 100 кг. Он завершил карьеру в 1982 году.
 
ЕдиноборстваБорьбаСпортСССРРоссияГрузия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Спартак Москва
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мальорка
    Севилья
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Бернли
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Каза Пия
    Порту
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Айлендерс
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Питтсбург
    Оттава
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Флорида
    Баффало
    2
    3
  • Хоккей
    1-й период
    Миннесота
    Монреаль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала