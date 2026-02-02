https://ria.ru/20260202/saladze-2071733027.html
Умер чемпион мира по борьбе Михаил Саладзе
Чемпион мира и многократный чемпион СССР по классической борьбе Михаил Саладзе скончался в возрасте 72 лет, сообщает Telegram-канал Федерации спортивной борьбы... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Умер чемпион мира по борьбе Михаил Саладзе
Чемпион мира по борьбе Михаил Саладзе умер в возрасте 72 лет