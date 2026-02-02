Рейтинг@Mail.ru
Рыбакина стала третьей ракеткой мира, Андреева осталась седьмой - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
08:15 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/rybakina-2071624488.html
Рыбакина стала третьей ракеткой мира, Андреева осталась седьмой
Рыбакина стала третьей ракеткой мира, Андреева осталась седьмой - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Рыбакина стала третьей ракеткой мира, Андреева осталась седьмой
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на третью строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T08:15:00+03:00
2026-02-02T08:15:00+03:00
теннис
спорт
australian open
оксана селехметьева
елена рыбакина
мирра андреева
арина соболенко
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900492543_0:0:2173:1223_1920x0_80_0_0_3dc084f403c50fc217b6b8600db282f2.jpg
https://ria.ru/20260125/medvedev-2070183099.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900492543_0:0:2173:1630_1920x0_80_0_0_b64402312449aa3c47a050beaff08f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, australian open, оксана селехметьева, елена рыбакина, мирра андреева, арина соболенко, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Australian Open, Оксана Селехметьева, Елена Рыбакина, Мирра Андреева, Арина Соболенко, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Рыбакина стала третьей ракеткой мира, Андреева осталась седьмой

Рыбакина после победы на Australian Open стала третьей ракеткой мира

© Фото : Пресс-служба WTAКазахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на третью строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В субботу уроженка Москвы Рыбакина обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (6:4, 4:6, 6:4) в финале Открытого чемпионата Австралии и впервые стала победительницей турнира. Рыбакина поднялась на две позиции в рейтинге, Соболенко сохранила за собой первую строчку, второй идет полька Ига Швёнтек.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
31 января 2026 • начало в 11:45
Завершен
Арина Соболенко
1 : 24:66:44:6
Елена Рыбакина
Календарь Турнирная таблица История встреч
Лучшей среди россиянок на турнире в одиночном разряде стала Мирра Андреева, которая вновь проиграла на Australian Open в четвертом круге. Она осталась на седьмой позиции. Наибольший прогресс в рейтинге показала дошедшая до третьего круга Оксана Селехметьева, она поднялась на 25 строчек и впервые оказалась на 76-м месте. Больше всех строчек в рейтинге потеряла вылетевшая в первом раунде Анастасия Павлюченкова, россиянка упала с 47-го на 100-е место.
Рейтинг WTA, версия от 2 февраля:
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Медведева разгромили, но без позора: за что похвалить первую ракетку России
25 января, 15:40
 
ТеннисСпортAustralian OpenОксана СелехметьеваЕлена РыбакинаМирра АндрееваАрина СоболенкоЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    02.02 12:15
    Амур
    Барыс
  • Хоккей
    02.02 12:30
    Адмирал
    Торпедо НН
  • Хоккей
    02.02 15:30
    Сибирь
    Ак Барс
  • Хоккей
    02.02 17:00
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
  • Хоккей
    02.02 19:30
    Северсталь
    Спартак Москва
  • Футбол
    02.02 22:45
    Удинезе
    Рома
  • Футбол
    02.02 23:00
    Мальорка
    Севилья
  • Футбол
    02.02 23:00
    Сандерленд
    Бернли
  • Футбол
    02.02 23:45
    Каза Пия
    Порту
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала