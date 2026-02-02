Рыбакина стала третьей ракеткой мира, Андреева осталась седьмой

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на третью строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В субботу уроженка Москвы Рыбакина обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (6:4, 4:6, 6:4) в финале Открытого чемпионата Австралии и впервые стала победительницей турнира. Рыбакина поднялась на две позиции в рейтинге, Соболенко сохранила за собой первую строчку, второй идет полька Ига Швёнтек.
Australian Open WTA
31 января 2026 • начало в 11:45
Завершен
Лучшей среди россиянок на турнире в одиночном разряде стала Мирра Андреева, которая вновь проиграла на Australian Open в четвертом круге. Она осталась на седьмой позиции. Наибольший прогресс в рейтинге показала дошедшая до третьего круга Оксана Селехметьева, она поднялась на 25 строчек и впервые оказалась на 76-м месте. Больше всех строчек в рейтинге потеряла вылетевшая в первом раунде Анастасия Павлюченкова, россиянка упала с 47-го на 100-е место.
Рейтинг WTA, версия от 2 февраля:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 10990 очков;
- 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 7978;
- 3 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) - 7610;
- 4 (4). Аманда Анисимова (США) - 6680;
- 5 (3). Кори Гауфф (США) - 6423;
- 6 (6). Джессика Пегула (США) - 6103;
- 7 (7). Мирра Андреева (Россия) - 4731;
- 8 (8). Жасмин Паолини (Италия) - 4267;
- 9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3342;
- 10 (12). Элина Свитолина (Украина) - 3205;
- 11 (11). Екатерина Александрова (Россия) - 2983...
- 18 (18). Людмила Самсонова (Россия) - 2062...
- 21 (22). Диана Шнайдер (Россия) - 1953...
- 27 (33). Анна Калинская (Россия) - 1575...
- 38 (32). Вероника Кудерметова (Россия) - 1277...
- 75 (64) Анна Блинкова (Россия) - 868...
- 76 (101). Оксана Селехметьева (Россия) - 868
- 100 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 765.