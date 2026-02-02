Рейтинг@Mail.ru
Юниорскую сборную России по хоккею на траве допустили до турниров с флагом
13:52 02.02.2026
Юниорскую сборную России по хоккею на траве допустили до турниров с флагом
Юниорскую сборную России по хоккею на траве допустили до турниров с флагом

Российских юниоров допустили к турнирам по хоккею на траве без ограничений

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сборную России по хоккею на траве допустили до юниорских международных соревнований без ограничений, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
По словам Дегтярева, о допуске российских юниоров на все международные соревнования под эгидой организации сообщил в письме президент Международной федерации хоккея на траве (FIH) Тайяб Икрам. В соответствии с рекомендациями МОК, озвученными на саммите 11 декабря, ограничения для спортсменов до 18 лет сняты с немедленным вступлением в силу. Икрам отдельно отметил, что федерация ценит усилия российских коллег по защите прав своих атлетов.
"Хоккей на траве стал уже четвертым командным олимпийским видом спорта после волейбола, водного поло и керлинга, в которых открылся путь к возвращению наших спортсменов на международную арену. В общей сложности уже 11 федераций по олимпийским видам спорта допускают к своим соревнованиям без ограничений юниоров и кадетов из России", - отметил Дегтярев.
