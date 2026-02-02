Юниорскую сборную России по хоккею на траве допустили до турниров с флагом

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сборную России по хоккею на траве допустили до юниорских международных соревнований без ограничений, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Хоккей на траве стал уже четвертым командным олимпийским видом спорта после волейбола, водного поло и керлинга, в которых открылся путь к возвращению наших спортсменов на международную арену. В общей сложности уже 11 федераций по олимпийским видам спорта допускают к своим соревнованиям без ограничений юниоров и кадетов из России", - отметил Дегтярев.