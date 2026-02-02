Рейтинг@Mail.ru
Роналду не заявили на матч "Аль-Насра" после информации о бойкоте
Футбол
 
17:56 02.02.2026
Роналду не заявили на матч "Аль-Насра" после информации о бойкоте
Роналду не заявили на матч "Аль-Насра" после информации о бойкоте - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Роналду не заявили на матч "Аль-Насра" после информации о бойкоте
Капитан футбольного клуба "Аль-Наср" португалец Криштиану Роналду не попал в заявку на матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Рияда",... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
футбол
саудовская аравия
криштиану роналду
аль-наср
саудовская аравия
Новости
ru-RU
саудовская аравия, криштиану роналду, аль-наср
Футбол, Саудовская Аравия, Криштиану Роналду, Аль-Наср
Роналду не заявили на матч "Аль-Насра" после информации о бойкоте

Роналду не заявили на матч "Аль-Насра" после информации о бойкоте с его стороны

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Капитан футбольного клуба "Аль-Наср" португалец Криштиану Роналду не попал в заявку на матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Рияда", сообщается на странице "Аль-Насра" в соцсети X.
"Аль-Наср" сыграет в гостях с "Аль-Риядом" в понедельник, встреча начнется в 18:15 мск. Роналду не значится не в стартовом составе, ни среди запасных игроков.
Ранее португальская A Bola сообщила о намерении Роналду бойкотировать ближайший матч "Аль-Насра" из-за недовольства руководством и малым количеством инвестиций в сравнении с клубами-конкурентами.
Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Португалец является рекордсменом по количеству голов в мировом футболе (961). Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 111 мячей в 127 матчах.
ФутболСаудовская АравияКриштиану РоналдуАль-Наср
 
