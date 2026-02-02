В Туркмении назвали предстоящий матч с командой Роналду праздником

АШХАБАД, 2 фев - РИА Новости. Предстоящий матч "Аркадага" с саудовским "Аль-Насром", в составе которого выступает пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду, станет праздником для народа независимо от исхода, сказал председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Первый матч 1/8 финала второй Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК) между "Аркадагом" и "Аль-Насром" пройдет 11 февраля на стадионе "Олимпийский" в Ашхабаде.

"Победа команды "Аркадаг"… станет огромным достижением для нашей страны. Если футболисты сыграют вничью, это будет, как говорят в народе, по воле случая. Даже если туркменские спортсмены уступят, матч всё равно станет для нашего народа настоящим праздником", - приводит слова Бердымухамедова газета " Нейтральный Туркменистан ".

По данным издания, глава Народного совета посетил Олимпийский городок в Ашхабаде, где ознакомился с подготовкой к матчу, в том числе состоянием игрового поля и зрительских трибун. Он также распорядился создать все условия "для эффективной работы зарубежных СМИ", планирующих посещение встречи.

"Аркадаг" был создан в 2023 году по инициативе Бердымухамедова. Клуб за три года своего существования не проиграл ни одного матча на внутренней арене, трижды став чемпионом Туркмении . Главным тренером "Аркадага" является Владимир Байрамов. В период игровой карьеры Байрамов выступал в Российской премьер-лиге за казанский "Рубин", грозненский "Терек" и подмосковные "Химки". В составе "Терека" стал обладателем Кубка России в сезоне-2003/04.

В прошлом году "Аркадаг" выиграл Кубок Лиги вызова АФК (третий по значимости клубный турнир в Азии), победив в финале камбоджийский "Преа Хан Рич Свай Риенг" со счетом 2:1.