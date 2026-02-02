Рейтинг@Mail.ru
В Туркмении назвали предстоящий матч с командой Роналду праздником - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:14 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/ronaldu-2071627935.html
В Туркмении назвали предстоящий матч с командой Роналду праздником
В Туркмении назвали предстоящий матч с командой Роналду праздником - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
В Туркмении назвали предстоящий матч с командой Роналду праздником
Предстоящий матч "Аркадага" с саудовским "Аль-Насром", в составе которого выступает пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду, станет... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T09:14:00+03:00
2026-02-02T09:14:00+03:00
футбол
туркмения
ашхабад
россия
гурбангулы бердымухамедов
криштиану роналду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262095_0:226:1080:834_1920x0_80_0_0_b04edb9eec6ba316ccb7388502b64e30.jpg
https://ria.ru/20260130/futbol-2071353960.html
https://ria.ru/20251231/ronaldu-2065786769.html
https://ria.ru/20251230/match-2065644596.html
туркмения
ашхабад
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262095_0:125:1080:935_1920x0_80_0_0_085a42d09a185bebe3ce2e380c276305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
туркмения, ашхабад, россия, гурбангулы бердымухамедов, криштиану роналду
Футбол, Туркмения, Ашхабад, Россия, Гурбангулы Бердымухамедов, Криштиану Роналду
В Туркмении назвали предстоящий матч с командой Роналду праздником

В Туркмении назвали матч с командой Роналду праздником независимо от результата

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Соцсети футболиста
Читать в
MaxДзен
АШХАБАД, 2 фев - РИА Новости. Предстоящий матч "Аркадага" с саудовским "Аль-Насром", в составе которого выступает пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду, станет праздником для народа независимо от исхода, сказал председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Первый матч 1/8 финала второй Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК) между "Аркадагом" и "Аль-Насром" пройдет 11 февраля на стадионе "Олимпийский" в Ашхабаде.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Аль-Наср" Роналду разгромно победил в матче чемпионата Саудовской Аравии
30 января, 22:33
"Победа команды "Аркадаг"… станет огромным достижением для нашей страны. Если футболисты сыграют вничью, это будет, как говорят в народе, по воле случая. Даже если туркменские спортсмены уступят, матч всё равно станет для нашего народа настоящим праздником", - приводит слова Бердымухамедова газета "Нейтральный Туркменистан".
По данным издания, глава Народного совета посетил Олимпийский городок в Ашхабаде, где ознакомился с подготовкой к матчу, в том числе состоянием игрового поля и зрительских трибун. Он также распорядился создать все условия "для эффективной работы зарубежных СМИ", планирующих посещение встречи.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Роналду впервые за 16 лет не сделал ни одного хет-трика в течение года
31 декабря 2025, 00:40
"Аркадаг" был создан в 2023 году по инициативе Бердымухамедова. Клуб за три года своего существования не проиграл ни одного матча на внутренней арене, трижды став чемпионом Туркмении. Главным тренером "Аркадага" является Владимир Байрамов. В период игровой карьеры Байрамов выступал в Российской премьер-лиге за казанский "Рубин", грозненский "Терек" и подмосковные "Химки". В составе "Терека" стал обладателем Кубка России в сезоне-2003/04.
В прошлом году "Аркадаг" выиграл Кубок Лиги вызова АФК (третий по значимости клубный турнир в Азии), победив в финале камбоджийский "Преа Хан Рич Свай Риенг" со счетом 2:1.
В настоящее время туркменский клуб продолжает подготовку к матчу с командой Роналду на сборе в Турции. В рамках подготовки команда провела три товарищеских матча: проиграла махачкалинскому "Динамо" (0:1), одержала победу над косовским "Фероникели" (2:0) и уступила другому косовскому клубу – "Дукаджини" 0:1.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Федерация футбола Туркмении выразила надежду на победу в матче с Роналду
30 декабря 2025, 13:24
 
ФутболТуркменияАшхабадРоссияГурбангулы БердымухамедовКриштиану Роналду
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    02.02 12:15
    Амур
    Барыс
  • Хоккей
    02.02 12:30
    Адмирал
    Торпедо НН
  • Хоккей
    02.02 15:30
    Сибирь
    Ак Барс
  • Хоккей
    02.02 17:00
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
  • Хоккей
    02.02 19:30
    Северсталь
    Спартак Москва
  • Футбол
    02.02 22:45
    Удинезе
    Рома
  • Футбол
    02.02 23:00
    Мальорка
    Севилья
  • Футбол
    02.02 23:00
    Сандерленд
    Бернли
  • Футбол
    02.02 23:45
    Каза Пия
    Порту
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала