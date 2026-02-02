РФС заявил, что поддерживает позицию Инфантино в вопросе допуска России

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов выразил поддержку позиции президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по поводу необходимости рассмотреть возможность снятия запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.
Ранее в понедельник Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, и отметил его бесполезность. В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
"Мы поддерживаем президента ФИФА Джанни Инфантино. Господин президент последовательно отстаивает эту позицию, в том числе и в голосовании на саммите Международного олимпийского комитета (МОК). Уверены, что под его лидерством мировой футбол найдет правильное решение, которое будет способствовать развитию спорта и улучшению взаимоотношений между государствами. Абсолютно поддерживаем это решение", - цитирует Митрофанова официальный Telegram-канал РФС.