"ПСЖ" вдесятером обыграл "Страсбур", Сафонов отразил пенальти

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "ПСЖ", за который выступает вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов, обыграл "Страсбур" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Страсбурге и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Сенни Меюлю (22-я минута) и Нуну Мендеш (81). Единственный мяч хозяев забил Гела Дуэ (27). На 20-й минуте Хоакин Паникелли не смог реализовать пенальти, удар отразил Сафонов. На 75-й минуте защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими получил прямую красную карточку.

Сафонов впервые отразил пенальти в матчах "ПСЖ" в основное время. Ранее российский голкипер отразил четыре подряд послематчевых пенальти 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Два последних удара Сафонов отразил с переломом руки, из-за которого пропустил полтора месяца. Таким образом, россиянин отразил пять пенальти в текущем сезоне, что является лучшим результатом среди вратарей топ-5 лиг Европы.

"ПСЖ" (48 очков) лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Страсбур" (30) располагается на седьмой позиции. В следующем туре "ПСЖ" примет "Марсель", а "Страсбур" в гостях встретится с "Гавром". Обе встречи пройдут 8 февраля.

Результаты остальных матчей:

"Лион" - "Лилль" - 1:0,

"Анже" - "Мец" - 1:0,

"Ницца" - "Брест" - 2:2,