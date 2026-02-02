"ПСЖ" вдесятером обыграл "Страсбур", Сафонов отразил пенальти

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "ПСЖ", за который выступает вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов, обыграл "Страсбур" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Франции.
Встреча прошла в Страсбурге и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Сенни Меюлю (22-я минута) и Нуну Мендеш (81). Единственный мяч хозяев забил Гела Дуэ (27). На 20-й минуте Хоакин Паникелли не смог реализовать пенальти, удар отразил Сафонов. На 75-й минуте защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими получил прямую красную карточку.
Сафонов впервые отразил пенальти в матчах "ПСЖ" в основное время. Ранее российский голкипер отразил четыре подряд послематчевых пенальти 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Два последних удара Сафонов отразил с переломом руки, из-за которого пропустил полтора месяца. Таким образом, россиянин отразил пять пенальти в текущем сезоне, что является лучшим результатом среди вратарей топ-5 лиг Европы.
"ПСЖ" (48 очков) лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Страсбур" (30) располагается на седьмой позиции. В следующем туре "ПСЖ" примет "Марсель", а "Страсбур" в гостях встретится с "Гавром". Обе встречи пройдут 8 февраля.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.