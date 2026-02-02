Рейтинг@Mail.ru
Итальянское антидопинговое агентство подтвердило отстранение биатлонистки
Биатлон
Биатлон
 
22:16 02.02.2026
Итальянское антидопинговое агентство подтвердило отстранение биатлонистки
Итальянское антидопинговое агентство подтвердило отстранение биатлонистки - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Итальянское антидопинговое агентство подтвердило отстранение биатлонистки
Биатлонистка сборной Италии Ребекка Пасслер, в чьей допинг-пробе были обнаружены следы запрещенного препарата, временно отстранена от соревнований, сообщается... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026
спорт, кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Кубок мира по биатлону
Итальянское антидопинговое агентство подтвердило отстранение биатлонистки

Итальянское антидопинговое агентство отстранило биатлонистку Пасслер

Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Биатлонистка сборной Италии Ребекка Пасслер, в чьей допинг-пробе были обнаружены следы запрещенного препарата, временно отстранена от соревнований, сообщается на официальном сайте Итальянского антидопингового агентства.
В понедельник La Repubblica сообщила, что во взятой во внесоревновательный период пробе Пасслер был обнаружен запрещенный препарат летрозол, используемый для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов. Агентство подтвердило наличие летрозола, а также сообщило о следах метанола.
Пасслер 24 года. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира дважды становилась бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира занимает 33-е место в общем зачете.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Васильев: Коростелеву будет сложно против стероидных норвежцев
30 января, 11:06
 
БиатлонСпортКубок мира по биатлону
 
