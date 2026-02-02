https://ria.ru/20260202/passler-2071812593.html
Итальянское антидопинговое агентство подтвердило отстранение биатлонистки
Итальянское антидопинговое агентство подтвердило отстранение биатлонистки - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Итальянское антидопинговое агентство подтвердило отстранение биатлонистки
Биатлонистка сборной Италии Ребекка Пасслер, в чьей допинг-пробе были обнаружены следы запрещенного препарата, временно отстранена от соревнований, сообщается... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T22:16:00+03:00
2026-02-02T22:16:00+03:00
2026-02-02T22:16:00+03:00
биатлон
спорт
кубок мира по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956832694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11fe1da99cc248c40bcde4e13580f62f.jpg
https://ria.ru/20260130/vasilev-2071168751.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956832694_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_25c74fef107057117c7d4989ee53ed7b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Кубок мира по биатлону
Итальянское антидопинговое агентство подтвердило отстранение биатлонистки
Итальянское антидопинговое агентство отстранило биатлонистку Пасслер
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Биатлонистка сборной Италии Ребекка Пасслер, в чьей допинг-пробе были обнаружены следы запрещенного препарата, временно отстранена от соревнований, сообщается на официальном сайте Итальянского антидопингового агентства.
В понедельник La Repubblica сообщила, что во взятой во внесоревновательный период пробе Пасслер был обнаружен запрещенный препарат летрозол, используемый для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов. Агентство подтвердило наличие летрозола, а также сообщило о следах метанола.
Пасслер 24 года. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира
дважды становилась бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира занимает 33-е место в общем зачете.