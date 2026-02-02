Итальянское антидопинговое агентство подтвердило отстранение биатлонистки

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Биатлонистка сборной Италии Ребекка Пасслер, в чьей допинг-пробе были обнаружены следы запрещенного препарата, временно отстранена от соревнований, сообщается на официальном сайте Итальянского антидопингового агентства.

В понедельник La Repubblica сообщила, что во взятой во внесоревновательный период пробе Пасслер был обнаружен запрещенный препарат летрозол, используемый для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов. Агентство подтвердило наличие летрозола, а также сообщило о следах метанола.