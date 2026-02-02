Рейтинг@Mail.ru
Более половины россиян не собираются смотреть Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
18:28 02.02.2026
Более половины россиян не собираются смотреть Олимпиаду
Более половины (67%) россиян не собираются смотреть зимние Олимпийские игры в Италии, следует из опроса ФОМ.
фонд "общественное мнение", зимние олимпийские игры 2026, россия
Фонд "Общественное мнение", Зимние Олимпийские игры 2026, Россия
Более половины россиян не собираются смотреть Олимпиаду

ФОМ: две трети россиян не собираются смотреть зимние Олимпийские игры в Италии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОлимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более половины (67%) россиян не собираются смотреть зимние Олимпийские игры в Италии, следует из опроса ФОМ.
При этом доля граждан РФ, выразивших желание посмотреть зимнюю Олимпиаду, составила 27%.
Отказавшихся следить за зимними Олимпийскими играми респондентов спросили о причинах такого решения. Чаще всего такие участники опроса решили не смотреть Олимпиаду либо из-за отсутствия российской сборной, либо из-за нехватки времени.
В то же время 57% россиян считают, что транслировать зимнюю Олимпиаду на отечественном телевидении нужно. С ними не согласились 24% граждан РФ. Тех, кто считает трансляцию Олимпийских игр необходимой, спросили, почему. По мнению 21% респондентов, Олимпиада многим интересна, 11% опрошенных считают, что игры нужно транслировать, потому что это крупное мировое событие.
Тем, кто не считает трансляцию Олимпийских игр нужной, задали аналогичный вопрос. По мнению 12% участников опроса, показывать по телевидению игры не нужно, так как там не будет российской сборной.
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил сборную России к участию в зимней Олимпиаде. При этом МОК допустил к участию под нейтральным флагом некоторых российских спортсменов. Мнение россиян по поводу участия сборной РФ под нейтральным флагом разделились: 45% респондентов считают выступление под таким флагом допустимым, 38% уверены, что спортсменам стоит отказаться от соревнований, если нет возможности выступать под флагом своей страны.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" провел с 16 по 18 января среди 1,5 тысяч россиян из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Олимпийская символика в парке Геньтин, где пройдут соревнования Олимпийских игр 2022 - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
МОК предупредил украинцев по поводу протестов против россиян на Играх
Фонд "Общественное мнение"Зимние Олимпийские игры 2026Россия
 
