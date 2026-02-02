Более половины россиян не собираются смотреть Олимпиаду

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более половины (67%) россиян не собираются смотреть зимние Олимпийские игры в Италии, следует из опроса ФОМ.

При этом доля граждан РФ, выразивших желание посмотреть зимнюю Олимпиаду, составила 27%.

Отказавшихся следить за зимними Олимпийскими играми респондентов спросили о причинах такого решения. Чаще всего такие участники опроса решили не смотреть Олимпиаду либо из-за отсутствия российской сборной, либо из-за нехватки времени.

В то же время 57% россиян считают, что транслировать зимнюю Олимпиаду на отечественном телевидении нужно. С ними не согласились 24% граждан РФ. Тех, кто считает трансляцию Олимпийских игр необходимой, спросили, почему. По мнению 21% респондентов, Олимпиада многим интересна, 11% опрошенных считают, что игры нужно транслировать, потому что это крупное мировое событие.

Тем, кто не считает трансляцию Олимпийских игр нужной, задали аналогичный вопрос. По мнению 12% участников опроса, показывать по телевидению игры не нужно, так как там не будет российской сборной.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил сборную России к участию в зимней Олимпиаде. При этом МОК допустил к участию под нейтральным флагом некоторых российских спортсменов. Мнение россиян по поводу участия сборной РФ под нейтральным флагом разделились: 45% респондентов считают выступление под таким флагом допустимым, 38% уверены, что спортсменам стоит отказаться от соревнований, если нет возможности выступать под флагом своей страны.