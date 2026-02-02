https://ria.ru/20260202/olimpiada-2071782722.html
Более половины россиян не собираются смотреть Олимпиаду
Более половины россиян не собираются смотреть Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Более половины россиян не собираются смотреть Олимпиаду
Более половины (67%) россиян не собираются смотреть зимние Олимпийские игры в Италии, следует из опроса ФОМ. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T18:28:00+03:00
2026-02-02T18:28:00+03:00
2026-02-02T18:28:00+03:00
фонд "общественное мнение"
зимние олимпийские игры 2026
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859322140_100:0:3741:2048_1920x0_80_0_0_e0b54b5e966fa158f10a4bb381baffdd.jpg
https://ria.ru/20260202/mok-2071780041.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859322140_555:0:3286:2048_1920x0_80_0_0_302495f3b4f6cdf210299fd9bdb50b42.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "общественное мнение", зимние олимпийские игры 2026, россия
Фонд "Общественное мнение", Зимние Олимпийские игры 2026, Россия
Более половины россиян не собираются смотреть Олимпиаду
ФОМ: две трети россиян не собираются смотреть зимние Олимпийские игры в Италии
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более половины (67%) россиян не собираются смотреть зимние Олимпийские игры в Италии, следует из опроса ФОМ.
При этом доля граждан РФ, выразивших желание посмотреть зимнюю Олимпиаду, составила 27%.
Отказавшихся следить за зимними Олимпийскими играми респондентов спросили о причинах такого решения. Чаще всего такие участники опроса решили не смотреть Олимпиаду либо из-за отсутствия российской сборной, либо из-за нехватки времени.
В то же время 57% россиян считают, что транслировать зимнюю Олимпиаду на отечественном телевидении нужно. С ними не согласились 24% граждан РФ. Тех, кто считает трансляцию Олимпийских игр необходимой, спросили, почему. По мнению 21% респондентов, Олимпиада многим интересна, 11% опрошенных считают, что игры нужно транслировать, потому что это крупное мировое событие.
Тем, кто не считает трансляцию Олимпийских игр нужной, задали аналогичный вопрос. По мнению 12% участников опроса, показывать по телевидению игры не нужно, так как там не будет российской сборной.
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил сборную России к участию в зимней Олимпиаде. При этом МОК допустил к участию под нейтральным флагом некоторых российских спортсменов. Мнение россиян по поводу участия сборной РФ под нейтральным флагом разделились: 45% респондентов считают выступление под таким флагом допустимым, 38% уверены, что спортсменам стоит отказаться от соревнований, если нет возможности выступать под флагом своей страны.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" провел с 16 по 18 января среди 1,5 тысяч россиян из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.