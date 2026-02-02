Рейтинг@Mail.ru
18:12 02.02.2026
МОК предупредил украинцев по поводу протестов против россиян на Играх
МОК предупредил украинцев по поводу протестов против россиян на Играх
международный олимпийский комитет (мок), спорт, зимние олимпийские игры 2026
Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
МОК предупредил украинцев по поводу протестов против россиян на Играх

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОлимпийская символика в парке Геньтин, где пройдут соревнования Олимпийских игр 2022
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Знаменосец сборной Украины на зимних Олимпийских играх 2026 года скелетонист Владислав Гераскевич пожаловался на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил устраивать акции протеста против россиян на предстоящей Олимпиаде.
По словам Гераскевича, МОК обратился к спортсменам после акции протеста против участия россиян, которую устроили украинские и латвийские скелетонисты на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке в январе.
"К нам обращались из МОК после протестов нашей юниорской команды на этапе Кубка Европы и уже предупредили, попросив насчет Олимпийских игр. Чтобы мы не устраивали никаких акций. Скажем так, они контактировали с украинской стороной по поводу возможных протестов, чтобы мне передали эту информацию", - цитирует Гераскевича издание "Главком".
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Приглашение для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.
 
Международный олимпийский комитет (МОК)СпортЗимние Олимпийские игры 2026
 
