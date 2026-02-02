МОК предупредил украинцев по поводу протестов против россиян на Играх

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Знаменосец сборной Украины на зимних Олимпийских играх 2026 года скелетонист Владислав Гераскевич пожаловался на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил устраивать акции протеста против россиян на предстоящей Олимпиаде.

"К нам обращались из МОК после протестов нашей юниорской команды на этапе Кубка Европы и уже предупредили, попросив насчет Олимпийских игр. Чтобы мы не устраивали никаких акций. Скажем так, они контактировали с украинской стороной по поводу возможных протестов, чтобы мне передали эту информацию", - цитирует Гераскевича издание "Главком".