Кучеров считает, что драка Василевского помогла "Тампе" победить - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Хоккей
 
10:13 02.02.2026
Кучеров считает, что драка Василевского помогла "Тампе" победить
Кучеров считает, что драка Василевского помогла "Тампе" победить
Драка российского вратаря "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрея Василевского завела команду и помогла добыть победу над "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Хоккей
Кучеров считает, что драка Василевского помогла "Тампе" победить

Кучеров: драка Василевского завела команду и помогла нам вырвать победу

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Драка российского вратаря "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрея Василевского завела команду и помогла добыть победу над "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил нападающий "молний" Никита Кучеров.
В ночь на понедельник "Тампа" обыграла дома "Бостон" (6:5 Б). Встреча прошла на 74-тысячном стадионе для американского футбола "Рэймонд Джеймс" в рамках стадионной серии НХЛ на открытом воздухе. По ходу второго периода Василевский подрался с голкипером "Бостона" Джереми Свэйманом. "Тампа" в матче отыгралась со счета 1:5.
«
"Все было просто на высшем уровне. Публика была невероятной. Думаю, игра тоже доставила удовольствие болельщикам. Это была очень зрелищная игра. Мы проигрывали со счетом 1:5, была драка Василевского, после которой, думаю, все наконец-то пришли в себя и начали играть как следует, чтобы вырвать победу. Было невероятно приятно видеть болельщиков и их семьи", - приводит слова Кучерова сайт НХЛ.
