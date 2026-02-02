Рейтинг@Mail.ru
Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Хоккей
 
09:35 02.02.2026
Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ
Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
хоккей
спорт
никита кучеров
крис крайдер
себастьян ахо
бостон брюинз
тампа-бэй лайтнинг
анахайм дакс
спорт, никита кучеров, крис крайдер, себастьян ахо, бостон брюинз, тампа-бэй лайтнинг, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Никита Кучеров, Крис Крайдер, Себастьян Ахо, Бостон Брюинз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ

Хоккеиста "Тампы" Кучерова признали первой звездой игрового дня в НХЛ

© Фото : twitter.com/tblightningХоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : twitter.com/tblightning
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В ночь на понедельник россиянин отметился шайбой и тремя голевыми передачами и помог команде победить "Бостон Брюинз" (6:5 Б) в домашнем матче на открытом воздухе. Кучеров с 86 очками (28 голов + 58 передач) идет третьим в гонке бомбардиров текущей "регулярки".
Второй звездой дня признан форвард "Анахайм Дакс" Крис Крайдер, который оформил дубль в победном домашнем матче против "Вегас Голден Найтс" (4:3).
Третьей звездой стал нападающий Себастьян Ахо из "Каролины Харрикейнз", забросивший победную шайбу в овертайме домашнего матча против "Лос-Анджелес Кингз" (3:2).
ХоккейСпортНикита КучеровКрис КрайдерСебастьян АхоБостон БрюинзТампа-Бэй ЛайтнингАнахайм ДаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
