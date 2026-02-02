https://ria.ru/20260202/krylja-2071700624.html
Суд пока не дал хода иску структуры "Ростеха" к "Крыльям Советов"
Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск компании "РТ-Капитал", дочерней структуры корпорации "Ростех", требующей взыскать около 146 миллионов рублей с... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск компании "РТ-Капитал", дочерней структуры корпорации "Ростех", требующей взыскать около 146 миллионов рублей с самарского футбольного клуба "Крылья Советов", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 19 января. Основания исковых требований пока не сообщаются. Иск оставлен без движения до 2 марта, поскольку истец не представил доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.
Арбитражный суд Москвы
в июле прошлого года по первому иску ООО "РТ-Капитал" взыскал с АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов
" более 923 миллионов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу.
Долг возник по двум кредитным договорам 2011 года, по которым подконтрольный "Ростеху
" Новикомбанк
перечислил самарскому клубу 671 миллион и более 308 миллионов рублей. В 2016 году банк уступил права требования по кредитам истцу – "РТ-Капитал".
Telegram-канал клуба 30 декабря сообщил, что "Крылья Советов" погасили часть долга перед "РТ-Капиталом" в размере 535 миллионов рублей.