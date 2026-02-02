Суд пока не дал хода иску структуры "Ростеха" к "Крыльям Советов"

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск компании "РТ-Капитал", дочерней структуры корпорации "Ростех", требующей взыскать около 146 миллионов рублей с самарского футбольного клуба "Крылья Советов", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд 19 января. Основания исковых требований пока не сообщаются. Иск оставлен без движения до 2 марта, поскольку истец не представил доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

Арбитражный суд Москвы в июле прошлого года по первому иску ООО "РТ-Капитал" взыскал с АО "Профессиональный футбольный клуб " Крылья Советов " более 923 миллионов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу.

Долг возник по двум кредитным договорам 2011 года, по которым подконтрольный " Ростеху Новикомбанк перечислил самарскому клубу 671 миллион и более 308 миллионов рублей. В 2016 году банк уступил права требования по кредитам истцу – "РТ-Капитал".