Суд пока не дал хода иску структуры "Ростеха" к "Крыльям Советов"
Футбол
 
13:27 02.02.2026
Суд пока не дал хода иску структуры "Ростеха" к "Крыльям Советов"
Суд пока не дал хода иску структуры "Ростеха" к "Крыльям Советов"
Суд пока не дал хода иску структуры "Ростеха" к "Крыльям Советов"

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск компании "РТ-Капитал", дочерней структуры корпорации "Ростех", требующей взыскать около 146 миллионов рублей с самарского футбольного клуба "Крылья Советов", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 19 января. Основания исковых требований пока не сообщаются. Иск оставлен без движения до 2 марта, поскольку истец не представил доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.
Арбитражный суд Москвы в июле прошлого года по первому иску ООО "РТ-Капитал" взыскал с АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" более 923 миллионов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу.
Долг возник по двум кредитным договорам 2011 года, по которым подконтрольный "Ростеху" Новикомбанк перечислил самарскому клубу 671 миллион и более 308 миллионов рублей. В 2016 году банк уступил права требования по кредитам истцу – "РТ-Капитал".
Telegram-канал клуба 30 декабря сообщил, что "Крылья Советов" погасили часть долга перед "РТ-Капиталом" в размере 535 миллионов рублей.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Нигерийский футболист перешел из "Астаны" в "Крылья Советов"
30 января, 23:15
 
ФутболМоскваРостехНовикомбанкКрылья СоветовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
