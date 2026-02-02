Рейтинг@Mail.ru
Хэмилтон провел романтический вечер с Ким Кардашьян, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
12:08 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/khemilton-2071677011.html
Хэмилтон провел романтический вечер с Ким Кардашьян, пишут СМИ
Хэмилтон провел романтический вечер с Ким Кардашьян, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Хэмилтон провел романтический вечер с Ким Кардашьян, пишут СМИ
Семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон провел романтический вечер в графстве Оксфордшир с американской телезвездой Ким Кардашьян, сообщает The... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T12:08:00+03:00
2026-02-02T12:08:00+03:00
формула-1
льюис хэмилтон
феррари
канье уэст
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994962588_0:254:1638:1175_1920x0_80_0_0_b738c79bfaa4e48ec499e8915408ebc9.jpg
https://ria.ru/20260131/makadams-2071283024.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994962588_0:235:1638:1464_1920x0_80_0_0_8bca9f651539a42b381665db9959f7c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
льюис хэмилтон, феррари, канье уэст
Формула-1, Льюис Хэмилтон, Феррари, Канье Уэст
Хэмилтон провел романтический вечер с Ким Кардашьян, пишут СМИ

The Sun: пилот "Формулы-1" Хэмилтон провел романтический вечер с Ким Кардашьян

© Фото : соцсети "Феррари"Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : соцсети "Феррари"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон провел романтический вечер в графстве Оксфордшир с американской телезвездой Ким Кардашьян, сообщает The Sun.
По данным источника, 45-летняя Кардашьян в субботу прилетела из Лос-Анджелеса на своем частном самолете ради уик-энда в обществе 41-летнего гонщика "Феррари" в загородном клубе в Уитни. Досуг включал романтический ужин в отдельном зале ресторана и парный массаж в спа-центре. Пара выехала из отеля утром в воскресенье.
Отмечается, что Хэмилтон знаком с Кардашьян много лет и дружил с ее бывшим парнем, рэпером Канье Уэстом. Однако ранее их никогда не связывали романтические отношения.
Канадская киноактриса Рэйчел Макадамс. 22-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США. Январь 2016 - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Эротика, гамбургеры и Голливуд: ради чего красотка бросила фигурное катание
31 января, 11:05
 
Формула-1Льюис ХэмилтонФеррариКанье Уэст
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Спартак Москва
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мальорка
    Севилья
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Бернли
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Каза Пия
    Порту
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Айлендерс
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Питтсбург
    Оттава
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Флорида
    Баффало
    2
    3
  • Хоккей
    1-й период
    Миннесота
    Монреаль
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала