https://ria.ru/20260202/infantino-2071799532.html
На Украине запаниковали после заявления Инфантино по отстранению россиян
На Украине запаниковали после заявления Инфантино по отстранению россиян - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
На Украине запаниковали после заявления Инфантино по отстранению россиян
Украинская ассоциация футбола (УАФ) в своем Telegram-канале призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и ее президента Джанни Инфантино не менять позицию... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T20:24:00+03:00
2026-02-02T20:24:00+03:00
2026-02-02T20:24:00+03:00
футбол
джанни инфантино
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831535094_28:0:2800:1559_1920x0_80_0_0_cc45330175ee1ec33ab2f4f72c3b3264.jpg
https://ria.ru/20260202/infantino-2071781624.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831535094_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_706e90ae55e36121d741c1b2118486db.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джанни инфантино, международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Джанни Инфантино, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
На Украине запаниковали после заявления Инфантино по отстранению россиян
Украина попросила Инфантино не менять позицию по вопросу отстранения россиян