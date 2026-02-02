Рейтинг@Mail.ru
На Украине запаниковали после заявления Инфантино по отстранению россиян
20:24 02.02.2026
На Украине запаниковали после заявления Инфантино по отстранению россиян
На Украине запаниковали после заявления Инфантино по отстранению россиян
Украинская ассоциация футбола (УАФ) в своем Telegram-канале призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и ее президента Джанни Инфантино не менять позицию...
Украина попросила Инфантино не менять позицию по вопросу отстранения россиян

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинская ассоциация футбола (УАФ) в своем Telegram-канале призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и ее президента Джанни Инфантино не менять позицию по поводу наложенных по политическим причинам санкций в отношении российского футбола.
Ранее Инфантино заявил, что ФИФА должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, и указал на бесполезность санкций.
"УАФ призывает ФИФА и ее президента не менять позицию футбольных органов по вопросу отстранения россиян от футбольных соревнований. Мы не согласны с утверждением, что запрет не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований", - говорится в сообщении.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
