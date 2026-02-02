"Прозрел": Колосков оценил слова Инфантино о бесполезности бана России

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости позитивно оценил высказывание главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о бесполезности санкций в отношении российского футболу и назвал функционера прозревшим.
Ранее в понедельник Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, и отметил его бесполезность. В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
"Хорошо, что он прозрел, но одно дело - сказать это журналистам, а другое - если это действительно его мнение и он признает, что это была ошибка, что они нанесли ущерб мировому и российскому футболу в особенности, что они готовы это исправить", - сказал Колосков.
"ФИФА принимала решение об отстранении российских клубов и сборных от всех международных соревнований. Они же должны принять решение, которое бы снимало все эти запреты. Если он объявит об этом в Ванкувере на мероприятии ФИФА, тогда бы я ему поаплодировал и сказал: "Джанни, ты мужик!". Интервью в СМИ пока ни о чем не говорит, но в любом случае это хорошо. Теперь можно будет в беседах где-то с кем-то ссылаться, что об этом говорил президент ФИФА", - добавил собеседник агентства.