"Прозрел": Колосков оценил слова Инфантино о бесполезности бана России

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости позитивно оценил высказывание главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о бесполезности санкций в отношении российского футболу и назвал функционера прозревшим.