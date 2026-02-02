Бетербиев, Бивол и Усик сделали совместное фото

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бывшие абсолютные чемпионы мира по боксу россияне Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол и украинец Александр Усик сделали совместное фото на церемонии вручения премии Ring Awards.
"Для меня большая честь быть частью церемонии вручения премии Ring Awards. Я благодарен Его Превосходительству Турки Аль аш-Шейху за все, что он для меня сделал", - подписал Бетербиев фото, размещенное в Instagram*.
В феврале 2025 года Бетербиев проиграл Биволу решением судей и уступил соотечественнику титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе. Позднее Бивол освободил титул WBC. Усик в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии WBO. Украинец владеет титулами по версиям WBA, IBO, WBC и IBF в тяжелом весе.
