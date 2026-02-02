Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
17:50 02.02.2026
Глава ФИФА предложил запретить вводить санкции по политическим причинам
украина, джанни инфантино, международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Украина, Джанни Инфантино, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
Глава ФИФА предложил запретить вводить санкции по политическим причинам

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил изменить устав организации, чтобы исключить в дальнейшем возможность введения санкций в отношении стран по политическим причинам, сообщает Sky News.
ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
Отмечается, что, по мнению Инфантино, организация должна "закрепить в уставе положение о том, что мы никогда не должны запрещать ни одной стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров".
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
ФИФА должна рассмотреть вопрос отмены бана России, заявил Инфантино
Футбол Украина Джанни Инфантино Международная федерация футбола (ФИФА) Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
