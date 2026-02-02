https://ria.ru/20260202/fifa-2071775222.html
Глава ФИФА предложил запретить вводить санкции по политическим причинам
Глава ФИФА предложил запретить вводить санкции по политическим причинам - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Глава ФИФА предложил запретить вводить санкции по политическим причинам
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил изменить устав организации, чтобы исключить в дальнейшем возможность введения... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T17:50:00+03:00
2026-02-02T17:50:00+03:00
2026-02-02T17:50:00+03:00
футбол
украина
джанни инфантино
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
украина
Новости
ru-RU
Глава ФИФА предложил запретить вводить санкции по политическим причинам
