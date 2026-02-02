Рейтинг@Mail.ru
Итальянская биатлонистка сдала положительную допинг-пробу - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
16:29 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/doping-2071752215.html
Итальянская биатлонистка сдала положительную допинг-пробу
Итальянская биатлонистка сдала положительную допинг-пробу - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Итальянская биатлонистка сдала положительную допинг-пробу
Биатлонистка сборной Италии Ребекка Пасслер, которая должна была выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года, сдала положительную допинг-пробу, сообщает La... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T16:29:00+03:00
2026-02-02T16:29:00+03:00
биатлон
спорт
италия
кубок мира по биатлону
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113325/80/1133258009_280:0:2938:1495_1920x0_80_0_0_13dc0cd9fe0515c58431d3022576eb50.jpg
https://ria.ru/20251113/rishar-2054839835.html
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113325/80/1133258009_422:0:2824:1802_1920x0_80_0_0_6120806ecc7672ccb0abab0fcde44183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, кубок мира по биатлону, зимние олимпийские игры 2026
Биатлон, Спорт, Италия, Кубок мира по биатлону, Зимние Олимпийские игры 2026
Итальянская биатлонистка сдала положительную допинг-пробу

Итальянская биатлонистка Пасслер сдала положительную допинг-пробу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДопинг-офицер на Олимпиаде
Допинг-офицер на Олимпиаде - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Допинг-офицер на Олимпиаде. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Биатлонистка сборной Италии Ребекка Пасслер, которая должна была выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года, сдала положительную допинг-пробу, сообщает La Repubblica.
Проба, взятая во внесоревновательный период, выявила в организме Пасслер запрещенный препарат летрозол, используемый для снижения высокого уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов.
Пасслер 24 года. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира дважды становилась бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира занимает 33-е место в общем зачете.
Биатлон. Винтовка - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Французскую биатлонистку уличили в изменении настроек винтовки партнерши
13 ноября 2025, 18:38
 
БиатлонСпортИталияКубок мира по биатлонуЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Спартак Москва
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мальорка
    Севилья
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Бернли
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Каза Пия
    Порту
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Айлендерс
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Питтсбург
    Оттава
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Флорида
    Баффало
    2
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Миннесота
    Монреаль
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала