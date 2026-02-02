https://ria.ru/20260202/doping-2071752215.html
Итальянская биатлонистка сдала положительную допинг-пробу
Итальянская биатлонистка сдала положительную допинг-пробу - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Итальянская биатлонистка сдала положительную допинг-пробу
Биатлонистка сборной Италии Ребекка Пасслер, которая должна была выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года, сдала положительную допинг-пробу, сообщает La... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T16:29:00+03:00
2026-02-02T16:29:00+03:00
2026-02-02T16:29:00+03:00
биатлон
спорт
италия
кубок мира по биатлону
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113325/80/1133258009_280:0:2938:1495_1920x0_80_0_0_13dc0cd9fe0515c58431d3022576eb50.jpg
https://ria.ru/20251113/rishar-2054839835.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113325/80/1133258009_422:0:2824:1802_1920x0_80_0_0_6120806ecc7672ccb0abab0fcde44183.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, кубок мира по биатлону, зимние олимпийские игры 2026
Биатлон, Спорт, Италия, Кубок мира по биатлону, Зимние Олимпийские игры 2026
Итальянская биатлонистка сдала положительную допинг-пробу
Итальянская биатлонистка Пасслер сдала положительную допинг-пробу