Переход Черышева в "Красаву" может привести к его "отмене", считает юрист
Переход Черышева в "Красаву" может привести к его "отмене", считает юрист - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Переход Черышева в "Красаву" может привести к его "отмене", считает юрист
Публичное сотрудничество экс-футболиста сборной России Дениса Черышева с владельцем кипрского клуба "Красава" Евгением Савиным, который находится в жесткой... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T10:09:00+03:00
2026-02-02T10:09:00+03:00
2026-02-02T10:11:00+03:00
Переход Черышева в "Красаву" может привести к его "отмене", считает юрист
Бушманов: переход Черышева в "Красаву" может привести к его отмене в России
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Публичное сотрудничество экс-футболиста сборной России Дениса Черышева с владельцем кипрского клуба "Красава" Евгением Савиным, который находится в жесткой оппозиции к РФ, может привести к "отмене" игрока в отечественном медиапространстве, заявил РИА Новости адвокат Игорь Бушманов, в 2018 году представлявший интересы экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева.
"Красава" в воскресенье объявил о подписании контракта с 35-летним Черышевым
. Отец игрока, бывший нападающий сборной России
Дмитрий Черышев, в разговоре с РИА Новости заявил, что узнал о решении сына в последнюю очередь.
«
"Риски для российского футболиста могут быть следующими. Во-первых, это репутационные риски внутри РФ. Против Евгения Савина
возбуждено уголовное дело по факту дискредитации российской армии, он объявлен в розыск и заочно арестован. Публичное сотрудничество с лицом, находящимся в жесткой оппозиции к государству и под уголовным преследованием, может привести к "отмене" игрока в российском медиапространстве. Это включает прекращение рекламных контрактов с российскими брендами, отсутствие приглашений на ТВ и государственные мероприятия", - сказал Бушманов.
"Во-вторых, это риски для дальнейшей карьеры в РФ. Официальное трудоустройство в клубе Савина фактически закрывает ему возможности продолжить трудиться в российских клубах. Российский футбольный союз этого не допустит. В-третьих, это юридические и финансовые аспекты. Если счета владельца клуба или самого клуба будут признаны связанными с деятельностью, нарушающей законы РФ, у игрока могут возникнуть сложности с переводом заработанных средств в российские банки или использованием их на территории России", - отметил собеседник агентства.
Футбольный клуб "Красава" был основан в 2021 году экс-игроком сборной России и блогером Евгением Савиным. После начала спецоперации он уехал из РФ и основал клуб с аналогичным названием на Кипре
. В 2024 году экс-футболист был объявлен в розыск. В 2023 году Тверской суд в Москве
оштрафовал его на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, однако и после этого блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Он заочно арестован в РФ.