Переход Черышева в "Красаву" может привести к его "отмене", считает юрист

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Публичное сотрудничество экс-футболиста сборной России Дениса Черышева с владельцем кипрского клуба "Красава" Евгением Савиным, который находится в жесткой оппозиции к РФ, может привести к "отмене" игрока в отечественном медиапространстве, заявил РИА Новости адвокат Игорь Бушманов, в 2018 году представлявший интересы экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева.

"Во-вторых, это риски для дальнейшей карьеры в РФ. Официальное трудоустройство в клубе Савина фактически закрывает ему возможности продолжить трудиться в российских клубах. Российский футбольный союз этого не допустит. В-третьих, это юридические и финансовые аспекты. Если счета владельца клуба или самого клуба будут признаны связанными с деятельностью, нарушающей законы РФ, у игрока могут возникнуть сложности с переводом заработанных средств в российские банки или использованием их на территории России", - отметил собеседник агентства.