Демин прервал рекордную серию с трехочковыми после матча с "Детройтом"
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия
Баскетбол
 
09:05 02.02.2026 (обновлено: 09:12 02.02.2026)
Демин прервал рекордную серию с трехочковыми после матча с "Детройтом"
Демин прервал рекордную серию с трехочковыми после матча с "Детройтом" - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Демин прервал рекордную серию с трехочковыми после матча с "Детройтом"
"Бруклин Нетс" проиграл "Детройт Пистонс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 02.02.2026
спорт, детройт, егор демин, кейд каннингем, бруклин нетс, детройт пистонс, нба
Баскетбол, Спорт, Детройт, Егор Демин, Кейд Каннингем, Бруклин Нетс, Детройт Пистонс, НБА
Демин прервал рекордную серию с трехочковыми после матча с "Детройтом"

Демин прервал рекордную серию с трехочковыми в матче НБА против "Детройта"

Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Бруклин Нетс" проиграл "Детройт Пистонс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Детройте завершилась со счетом 130:77 (33:24, 34:20, 33:18, 30:15) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Джейлен Дюрен, на счету которого 21 очко и 10 подборов. Его партнер по команде Кейд Каннингем также оформил дабл-дабл (18 очков, 12 передач). В составе нью-йоркской команды больше всех очков набрали Кэм Томас и Дрейк Пауэлл (по 12).
Российский разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин за 15 минут на площадке набрал три очка, а также отметился одной передачей и одной потерей. Россиянин не сумел реализовать ни один из четырех трехочковых бросков и прервал рекордную в истории НБА серию среди новичков с успешными трехочковыми бросками на отметке в 34 матча.
"Бруклин" с 13 победами и 35 поражениями занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. "Детройт" лидирует, выиграв 36 матчей из 48.
Владислав Голдин - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Голдин набрал первые очки в НБА
Баскетбол Спорт Детройт Егор Демин Кейд Каннингем Бруклин Нетс Детройт Пистонс НБА
 
