Демин прервал рекордную серию с трехочковыми после матча с "Детройтом"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Бруклин Нетс" проиграл "Детройт Пистонс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
02 февраля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Встреча в Детройте завершилась со счетом 130:77 (33:24, 34:20, 33:18, 30:15) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Джейлен Дюрен, на счету которого 21 очко и 10 подборов. Его партнер по команде Кейд Каннингем также оформил дабл-дабл (18 очков, 12 передач). В составе нью-йоркской команды больше всех очков набрали Кэм Томас и Дрейк Пауэлл (по 12).
Российский разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин за 15 минут на площадке набрал три очка, а также отметился одной передачей и одной потерей. Россиянин не сумел реализовать ни один из четырех трехочковых бросков и прервал рекордную в истории НБА серию среди новичков с успешными трехочковыми бросками на отметке в 34 матча.
"Бруклин" с 13 победами и 35 поражениями занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. "Детройт" лидирует, выиграв 36 матчей из 48.