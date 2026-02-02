Рейтинг@Mail.ru
Блинкова проиграла 108-й ракетке мира на турнире в Остраве - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Теннис
 
22:13 02.02.2026
Блинкова проиграла 108-й ракетке мира на турнире в Остраве
Блинкова проиграла 108-й ракетке мира на турнире в Остраве
Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира WTA 250 в чешской Остраве, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Блинкова проиграла 108-й ракетке мира на турнире в Остраве

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира WTA 250 в чешской Остраве, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
В матче первого круга посеянная под третьим номером Блинкова (75-е место в мировом рейтинге) уступила 19-летней чешке Николе Бартунковой (108) со счетом 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.
Во втором круге Бартункова сыграет с француженкой Фионой Ферро (281).
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Ostrava Open
02 февраля 2026 • начало в 20:10
Завершен
Никола Бартункова
2 : 06:46:4
Анна Блинкова
