Игрок "Уралмаша" из-за травмы не сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБ
Игрок "Уралмаша" из-за травмы не сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Игрок "Уралмаша" из-за травмы не сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБ
Форвард московского баскетбольного ЦСКА Антон Астапкович примет участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ, сообщается в Telegram-канале армейцев. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
баскетбол
спорт
антон астапкович
уралмаш
единая лига втб
Новости
ru-RU
