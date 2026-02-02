Рейтинг@Mail.ru
Игрок "Уралмаша" из-за травмы не сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
19:56 02.02.2026
Игрок "Уралмаша" из-за травмы не сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБ
Игрок "Уралмаша" из-за травмы не сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Игрок "Уралмаша" из-за травмы не сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБ
Форвард московского баскетбольного ЦСКА Антон Астапкович примет участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ, сообщается в Telegram-канале армейцев.
баскетбол
спорт
антон астапкович
уралмаш
единая лига втб
Новости
спорт, антон астапкович, уралмаш, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Антон Астапкович, Уралмаш, Единая Лига ВТБ
Игрок "Уралмаша" из-за травмы не сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Баскетболист ЦСКА Астапкович заменит Герасимова в Матче звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Форвард московского баскетбольного ЦСКА Антон Астапкович примет участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ, сообщается в Telegram-канале армейцев.
Астапкович заменит разыгрывающего екатеринбургского "Уралмаша" Тимофея Герасимова, который получил травму. Для Астапковича предстоящий Матч звезд станет седьмым в карьере. В текущем сезоне он провел 24 встречи в регулярном чемпионате, в среднем набирая 8,8 очка, 3,5 подбора и 2,2 передачи за игру.
Матч звезд пройдет на московской "ВТБ Арене" 15 февраля.
Баскетбол
 
