РПЛ отреагировала на слова Инфантино о возвращении россиян
Футбол
Футбол
 
20:28 02.02.2026
РПЛ отреагировала на слова Инфантино о возвращении россиян
РПЛ отреагировала на слова Инфантино о возвращении россиян - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
РПЛ отреагировала на слова Инфантино о возвращении россиян
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что организация готова сделать все необходимые шаги для возвращения клубов на международную... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T20:28:00+03:00
2026-02-02T20:28:00+03:00
РПЛ отреагировала на слова Инфантино о возвращении россиян

Алаев заявил, что РПЛ будет готова к возвращению клубов на международную арену

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что организация готова сделать все необходимые шаги для возвращения клубов на международную арену.
Ранее в понедельник глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, и отметил его бесполезность.
«
"Очень важно, что такой вектор появился в высказываниях президента ФИФА. Мы, разумеется, хотим возвращения в систему международных соревнований на всех уровнях футбола и очень приветствуем возможность диалога на эту тему. Со стороны лиги гарантируем полную готовность сделать все необходимые шаги, чтобы клубы вернулись в международную систему максимально быстро. Однако очевидно, что этот процесс сопряжен с большим объемом различных процедур, поэтому нужно запастись терпением", - приводит слова Алаева сайт РПЛ.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
На Украине запаниковали после заявления Инфантино по отстранению россиян
