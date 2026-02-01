Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче Суперлиги
Волейбол
 
20:44 01.02.2026
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче Суперлиги
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче Суперлиги
Калининградский "Локомотив" дома нанес поражение подмосковному "Заречью-Одинцово" в матче 20-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче Суперлиги

Волейболистки "Локомотива" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче чемпионата России

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Калининградский "Локомотив" дома нанес поражение подмосковному "Заречью-Одинцово" в матче 20-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча прошла Калининграде и завершилась со счетом 3-0 (25:13, 25:21, 25:21) в пользу хозяек.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
01 февраля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Локомотив Калининград
3 : 025:1325:2125:21
Заречье-Одинцово
"Локомотив", одержавший 11-ю победу при девяти поражениях, занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги. "Заречье-Одинцово", потерпевшее седьмое поражение при 13 победах, располагается на третьей строчке.
В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с "Динамо-Метаром" из Челябинска, а "Заречье-Одинцово" также на выезде встретится с саратовским "Протоном". Обе встречи пройдут 7 февраля.
В другом матче казанское "Динамо" на выезде обыграло "Динамо-Метар" со счетом 3-0 (25:14, 25:12, 25:15).
