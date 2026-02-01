https://ria.ru/20260201/voleybol-2071588495.html
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче Суперлиги
Калининградский "Локомотив" дома нанес поражение подмосковному "Заречью-Одинцово" в матче 20-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
волейбол
спорт
калининград
челябинск
локомотив (калининград)
заречье-одинцово (московская область, ж)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
