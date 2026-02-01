Рейтинг@Mail.ru
Фигурист Сарновский рассказал о гонораре за победу на прыжковом турнире - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Фигурное катание
 
19:18 01.02.2026
Фигурист Сарновский рассказал о гонораре за победу на прыжковом турнире
Фигурист Сарновский рассказал о гонораре за победу на прыжковом турнире
Фигурист Сарновский рассказал о гонораре за победу на прыжковом турнире
Фигурист Никита Сарновский заявил журналистам, что призовыми за победу на чемпионате России по прыжкам он компенсировал вложения в празднование дня рождения.
спорт, вокруг спорта
Фигурное катание, Спорт, Вокруг спорта
Фигурист Сарновский рассказал о гонораре за победу на прыжковом турнире

Сарновский: призовыми за ЧР по прыжкам "отбил" празднование дня рождения

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Никита Сарновский заявил журналистам, что призовыми за победу на чемпионате России по прыжкам он компенсировал вложения в празднование дня рождения.
Сарновский стал победителем чемпионата России по прыжкам среди фигуристов, прошедшего в субботу и воскресенье в Москве. Он получил 193,42 балла. Вторым стал Владислав Дикиджи (186,73 балла), третьим - Глеб Лутфуллин (169,55).
«
"Я абсолютно рад, что где-то применил свои прыжки. Рад, что выиграл. Эмоции были в моменте, когда объявили баллы. Не хотел раньше времени радоваться. Семь баллов в прыжковом - это ничего, соперники легко могли отыграться. Евгений Викторович (Плющенко) сказал: "Молодец, сделал всю работу". Обидно за "бабочку" на каскаде из пяти прыжков", - сказал Сарновский.
Фигурист за победу получил миллион рублей. "Машина (у меня) BMW. Из-за того, что она немного старая - 2016 года, нужно поменять тормозные колодки, хочу переклеить ее. Автомобилисты понимают, что детали дорогие. На 18-летие сделал себе подарок, что отметил его и "отбил" его сейчас деньгами", - добавил он.
