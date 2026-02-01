https://ria.ru/20260201/samsonova-2071542472.html
Самсонова вышла во второй круг турнира в Абу-Даби
Россиянка Людмила Самсонова вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 1,2 млн долларов. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
