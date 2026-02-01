Рейтинг@Mail.ru
Самсонова вышла во второй круг турнира в Абу-Даби - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Теннис
 
13:33 01.02.2026
Самсонова вышла во второй круг турнира в Абу-Даби
Самсонова вышла во второй круг турнира в Абу-Даби - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Самсонова вышла во второй круг турнира в Абу-Даби
Россиянка Людмила Самсонова вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 1,2 млн долларов. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T13:33:00+03:00
2026-02-01T13:33:00+03:00
теннис
спорт
людмила самсонова
софия кенин
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, людмила самсонова, софия кенин, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Людмила Самсонова, София Кенин, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Самсонова вышла во второй круг турнира в Абу-Даби

Самсонова победила в первом раунде турнира WTA в Абу-Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова
Российская теннисистка Людмила Самсонова
© Фото : Пресс-служба China Open
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 1,2 млн долларов.
В своем стартовом матче Самсонова (18-я ракетка мира) переиграла американку Софию Кенин (30) со счетом 6:4, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.
Следующей соперницей 27-летней россиянки станет победительница встречи между индонезийкой Джанис Тьен и Майей Джойнт из Австралии.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Mubadala Abu Dhabi Open
01 февраля 2026 • начало в 12:10
Завершен
Людмила Самсонова
2 : 06:46:0
София Кенин
ТеннисСпортЛюдмила СамсоноваСофия КенинЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
