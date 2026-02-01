Демченко объяснил, какой результат на ОИ-2026 будет хорошим для россиян

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный серебряный призер Олимпиады по санному спорту, экс-главный тренер сборной России Альберт Демченко заявил РИА Новости, что вхождение в шестерку сильнейших будет прекрасным результатом для Павла Репилова и Дарьи Олесик на Играх 2026 года в Италии.
Олесик 21 год, она является чемпионкой России 2024 года в спринте. Репилову 25 лет, он чемпион и серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2020 года.
"То, что Павел Репилов и Дарья Олесик выступят на Олимпиаде, уже хорошо. Потому что участие в таких знаковых соревнованиях для каждого спортсмена это определенный и хороший жизненный этап. Будет, что вспомнить – то, что они были на Олимпиаде. Тем более в Италии, ведь Италия – "вкусная" страна. И если они попадут в десятку сильнейших, это будет для них хороший результат", - сказал Демченко.
"А если войдут в шестерку, то просто прекрасный. Потому что они не имели возможности кататься на тренировочной неделе в Италии и у них количество заездов по олимпийской трассе меньше, чем у всех остальных соперников. И они смогли принять участие только в тестовом этапе Кубка мира. А это ведь минус 18 спусков, которые очень важны. Как и отсутствие соревновательной практики на протяжении длительного времени. Но ребятам надо стабильно проехать, в свою силу и в то же время всегда быть готовыми использовать любые ошибки соперника", - добавил собеседник агентства.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля, в соревнованиях примут участие 13 российских спортсменов.
