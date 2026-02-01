Демченко объяснил, какой результат на ОИ-2026 будет хорошим для россиян

«

"То, что Павел Репилов и Дарья Олесик выступят на Олимпиаде, уже хорошо. Потому что участие в таких знаковых соревнованиях для каждого спортсмена это определенный и хороший жизненный этап. Будет, что вспомнить – то, что они были на Олимпиаде. Тем более в Италии, ведь Италия – "вкусная" страна. И если они попадут в десятку сильнейших, это будет для них хороший результат", - сказал Демченко.