Музетти снялся с ближайших турниров из-за травмы

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, который ранее не сумел доиграть четвертьфинальный матч Australian Open против серба Новака Джоковича, объявил о решении сняться с февральских турниров в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.

Ранее Музетти выиграл два стартовых сета в четвертьфинальном матче против Джоковича со счетом 6:4, 6:3, но был вынужден отказаться от продолжения борьбы. После матча итальянец заявил, что в начале второго сета почувствовал боль, которая продолжала усиливаться, несмотря на медицинский перерыв.

"На основании результатов обследований и медицинских заключений мы вместе с моей командой были вынуждены принять непростое решение об отказе от участия на турнирах в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. В данный момент мой главный приоритет - сосредоточиться на реабилитации для возвращения на корт. От всего сердца благодарю всех за поддержку. Скоро увидимся", - написал Музетти на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Турнир в Буэнос-Айресе состоится с 9 по 15 февраля, а соревнования в Рио-де-Жанейро пройдут 16-22 февраля.