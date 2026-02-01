https://ria.ru/20260201/muzetti-2071589379.html
Музетти снялся с ближайших турниров из-за травмы
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, который ранее не сумел доиграть четвертьфинальный матч Australian Open против серба Новака Джоковича, объявил о решении... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, который ранее не сумел доиграть четвертьфинальный матч Australian Open против серба Новака Джоковича, объявил о решении сняться с февральских турниров в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.
Ранее Музетти выиграл два стартовых сета в четвертьфинальном матче против Джоковича со счетом 6:4, 6:3, но был вынужден отказаться от продолжения борьбы. После матча итальянец заявил, что в начале второго сета почувствовал боль, которая продолжала усиливаться, несмотря на медицинский перерыв.
"На основании результатов обследований и медицинских заключений мы вместе с моей командой были вынуждены принять непростое решение об отказе от участия на турнирах в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. В данный момент мой главный приоритет - сосредоточиться на реабилитации для возвращения на корт. От всего сердца благодарю всех за поддержку. Скоро увидимся", - написал Музетти на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Турнир в Буэнос-Айресе состоится с 9 по 15 февраля, а соревнования в Рио-де-Жанейро пройдут 16-22 февраля.
Музетти 23 года, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету итальянца два титула в одиночном разряде.