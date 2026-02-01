https://ria.ru/20260201/mok-2071575942.html
Хоккейная арена в Милане готова к Олимпиаде, заверили в МОК
Хоккейная арена в Милане готова к Олимпиаде, заверили в МОК - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Хоккейная арена в Милане готова к Олимпиаде, заверили в МОК
Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби заявил, что хоккейная арена готова к началу соревнований на зимних Олимпийских... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T18:03:00+03:00
2026-02-01T18:03:00+03:00
2026-02-01T18:03:00+03:00
хоккей
кирсти ковентри
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
международная федерация хоккея (iihf)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:94:1014:664_1920x0_80_0_0_8017dd8f12fd66754e9764c3e5e4a0fc.jpg
https://ria.ru/20260201/olimpiada-2071575406.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:0:886:664_1920x0_80_0_0_fc3c7a4bf83f66661af27cc4a9399f46.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирсти ковентри, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, международная федерация хоккея (iihf)
Хоккей, Кирсти Ковентри, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Международная федерация хоккея (IIHF)
Хоккейная арена в Милане готова к Олимпиаде, заверили в МОК
В МОК заверили, что хоккейная арена в Милане готова к Олимпиаде
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби заявил, что хоккейная арена готова к началу соревнований на зимних Олимпийских играх в Милане.
Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что некоторые элементы стадиона для проведения хоккейного турнира могут не успеть достроить до начала Олимпиады. В январе в Милане на стадионе "Санта Джулия" проходил тестовый хоккейный матч, но игра была остановлена и отложена из-за возникшей по ходу встречи пробоины во льду. Позднее Дюби заявил журналистам, что хоккейная арена будет готова к началу Олимпиады, которая пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
«
"Я абсолютно уверен в том, что все готово. И вы будете впечатлены этим сооружением. Нет ничего, что бы требовало покраски или доделки. Нужно ли еще что-то почистить? Да, нужно. Но вы ничего не заметите. Все будет выглядеть великолепно", - заявил Дюби на пресс-конференции по итогам второго дня исполкома МОК.
"Главное, что мы почерпнули из опыта Пекина-2022, - мы намного больше использовали технологий в вопросе сооружений и их использования. Например, многие думали, что ледовая арена не будет готова, а она получилась прекрасной", - добавила глава МОК Кирсти Ковентри.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняла команда Франции.