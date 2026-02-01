Рейтинг@Mail.ru
Хоккейная арена в Милане готова к Олимпиаде, заверили в МОК
Хоккей
 
01.02.2026
Хоккейная арена в Милане готова к Олимпиаде, заверили в МОК
Хоккейная арена в Милане готова к Олимпиаде, заверили в МОК - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Хоккейная арена в Милане готова к Олимпиаде, заверили в МОК
Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби заявил, что хоккейная арена готова к началу соревнований на зимних Олимпийских... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Хоккейная арена в Милане готова к Олимпиаде, заверили в МОК

В МОК заверили, что хоккейная арена в Милане готова к Олимпиаде

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби заявил, что хоккейная арена готова к началу соревнований на зимних Олимпийских играх в Милане.
Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что некоторые элементы стадиона для проведения хоккейного турнира могут не успеть достроить до начала Олимпиады. В январе в Милане на стадионе "Санта Джулия" проходил тестовый хоккейный матч, но игра была остановлена и отложена из-за возникшей по ходу встречи пробоины во льду. Позднее Дюби заявил журналистам, что хоккейная арена будет готова к началу Олимпиады, которая пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
«
"Я абсолютно уверен в том, что все готово. И вы будете впечатлены этим сооружением. Нет ничего, что бы требовало покраски или доделки. Нужно ли еще что-то почистить? Да, нужно. Но вы ничего не заметите. Все будет выглядеть великолепно", - заявил Дюби на пресс-конференции по итогам второго дня исполкома МОК.
"Главное, что мы почерпнули из опыта Пекина-2022, - мы намного больше использовали технологий в вопросе сооружений и их использования. Например, многие думали, что ледовая арена не будет готова, а она получилась прекрасной", - добавила глава МОК Кирсти Ковентри.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняла команда Франции.
Заголовок открываемого материала