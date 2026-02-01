Хоккейная арена в Милане готова к Олимпиаде, заверили в МОК

«

"Я абсолютно уверен в том, что все готово. И вы будете впечатлены этим сооружением. Нет ничего, что бы требовало покраски или доделки. Нужно ли еще что-то почистить? Да, нужно. Но вы ничего не заметите. Все будет выглядеть великолепно", - заявил Дюби на пресс-конференции по итогам второго дня исполкома МОК.