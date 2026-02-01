Глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян

«

"Конкретного времени нет. Мы следуем тому же процессу, которому следовали перед Парижем", - заявила Ковентри на пресс-конференции в ответ на вопрос, когда МОК должен полностью вернуть российских спортсменов на международную арену и восстановить ОКР.