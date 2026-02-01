Рейтинг@Mail.ru
Глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян
17:36 01.02.2026
Глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян
Глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила об отсутствии конкретного временного срока для принятия решений о полном...
2026
Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Кирсти Ковентри
Глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян

В МОК заявили об отсутствии срока принятия решения о полноценном допуске россиян

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила об отсутствии конкретного временного срока для принятия решений о полном возвращении российских спортсменов и восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).
В воскресенье состоялась пресс-конференция по итогам второго дня исполкома МОК в Милане в преддверии Олимпийских игр. Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет 6-22 февраля. На Играх выступят 13 российских спортсменов.
«

"Конкретного времени нет. Мы следуем тому же процессу, которому следовали перед Парижем", - заявила Ковентри на пресс-конференции в ответ на вопрос, когда МОК должен полностью вернуть российских спортсменов на международную арену и восстановить ОКР.

