Глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян
Глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр), кирсти ковентри
Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Кирсти Ковентри
Глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян
